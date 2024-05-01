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Немоляева рассказала, как сложилась бы судьба ее героини из «Служебного романа»

Актриса Немоляева заявила, что не стала бы осуждать свою героиню из «Служебного романа»

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Мосфильм

Актриса Светлана Немоляева рассказала, как сложилась бы судьба ее героини Рыжовой из «Служебного романа» Эльдара Рязанова после окончания фильма. Ее цитирует kp.ru.

По словам Немоляевой, Рыжова не хотела разрушить семью женатого героя Олега Басилашвили и не стала бы настаивать на его внимания.

«Я думаю, что у нее было как раз очень светлое, чистое чувство воспоминания прошлой жизни. Я бы не осуждала ее», — сказала она.

Немоляева отметила, что Рязанову удалось создать сложный образ ее героини, мечтающей о принце во взрослом возрасте.

«Конечно, можно было сыграть Рыжову противной теткой, которая пристает к Басилашвили. Но хорошо ли это было бы для фильма? Не уверена», — говорит 87-летняя актриса.

Накануне Светлана Немоляева призналась в программе «Судьба человека», что сын Александр вместе со своей супругой Алиной не раз съезжали из родительского дома на фоне конфликтов.

Ранее Крис Хемсворт пожалел, что не снимается у Скорсезе.

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