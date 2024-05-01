В США полиция зачистила здание Колумбийского университета от протестующих

Полиция Нью-Йорка разогнала протестующих, засевших в здании Гамильтон-Холла в кампусе Колумбийского университета. Об этом сообщает сообщает телеканал NBC News.

«Полиция Нью-Йорка использовала машину с установленной на ней рампой, чтобы подняться на второй этаж здания, и позже сообщила, что оно было зачищено», – сообщил вещатель.

Ранее глава Колумбийского университета Нью-Йорка Минуш Шафик призвала правоохранителей разогнать всех протестующих из занятого ими Гамильтон-холла и палаточного лагеря на территории учебного заведения.

По данным телеканала, протестующие соорудили в здании импровизированные баррикады. Силовикам во время штурма пришлось применить инструменты для борьбы с уличными беспорядками. В итоге были задержаны более 200 человек.

До этого выступления американских студентов в Колумбийском университете против действий Израиля на территории Газы сравнили с акциями против войны во Вьетнаме.

Ранее в Стамбуле задержали более 140 участников первомайских демонстраций.