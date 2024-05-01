В Самаре мужчина открыл стрельбу на проспекте Кирова. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Самара №1».

По данным Telegram-канала, мужчина 1953 года рождения ранее уже был судим.

«Момент с выходом мужчины из-за гаражей попал на видео. <...> Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

До этого издание Life со ссылкой на Shot писало, что в подмосковной Коломне мужчина выстрелил из ракетницы в сотрудников полиции, которые хотели его задержать.

Ночью 1 мая жители дома на проспекте Кирова обратились в полицию с жалобой на соседей, в квартире которых происходила крупная бытовая ссора, шум от которой мешал всем спать. Агрессивный хозяин квартиры не пустил стражей порядка внутрь. Он открыл дверь, чтобы выстрелить одному из правоохранителей в живот из ракетницы.

Теперь ему грозит уголовное дело и крупный штраф.

Ранее пенсионер стрелял в соседей из-за прогулки с собакой под его окном.