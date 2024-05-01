Планирующие бомбы способны переломить конфликт на Украине в пользу Москвы. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Один из офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что подобные боеприпасы могут полностью уничтожать различные позиции ВСУ, одним ударом разрушая любые здания и сооружения.

«Так называемые планирующие бомбы... сыграли решающую роль в этом конфликте и с тех пор продолжают сеять... ужас в украинских окопах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «многие наблюдатели видят в них оружие, способное склонить чашу весов в пользу Москвы».

До этого Military Watch Magazine написал о том, что планирующие бомбы играют ключевую роль в установлении превосходства российской армии на фронте. Также в статье подчеркивается, что потребности Украины в новых комплексах противовоздушной обороны (ПВО) значительно выросли, так как арсеналы, построенные на основе советских систем истощаются.

Ранее на Западе указали на ущерб для украинского ВПК.