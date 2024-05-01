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В России зафиксировали задержки в оформлении посылок «Почтой России»

В ФТС сообщили о задержке в оформлении посылок, доставляемых «Почтой России»

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Федеральная таможенная служба (ФТС) России с 30 апреля фиксирует задержки в оформлении посылок, которые доставляются «Почтой России». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ФТС подчеркнули, что задержки происходят из-за недостатка денежных средств, которые размещаются на лицевом счету  АО «Почта России» для дальнейшего перечисления таможенных платежей за ввозимые посылки. В ведомстве утверждают, что оператор почтовой связи является ответственным за уплату данных платежей.

В публикации подчеркивается, что проблемы возникли только с платными международными почтовыми отправлениями.

До этого стало известно, что сотрудники Федеральной таможенной службы раскрыли преступную схему ввоза автомобилей в Россию с использованием поддельных документов, якобы выданных в Белоруссии.

Преступная схема была раскрыта при попытке ввоза в Россию трех автомобилей Mercedes-Benz, машины изъяты. Подозреваемые, которые таким образом пытались уйти от уплаты таможенных платежей, задержаны и допрошены. Ущерб от их действий составил 8 млн рублей.

Ранее Минцифры предложило возобновить субсидирование «Почты России».

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