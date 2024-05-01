Сильный пожар произошел поблизости от границы России и Литвы

На Куршской косе в Калининградской области, где расположена экотропа «Высота Эфа» произошел мощный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал »КЕСКА».

«На расстоянии нескольких километров видны огонь и клубы дыма. Как нам сообщают очевидцы, предположительно горят палатки у Высоты Эфа», — сообщает издание.

Позднее стало известно, что пожар начался в кафе — произошел взрыв нескольких газовых баллонов. Как утверждают очевидцы, кафе полностью выгорело.

До этого пожарные ликвидировали открытое горение в кафе в Нижнем Тагиле.

В клубе «Инжи» в Нижнем Тагиле произошел сильный пожар. По данным МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании появилось днем 25 апреля. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Ранее пожар произошел на мебельной фабрике в Челябинской области.