РЖД на фоне пандемии ставит рекорды грузовых перевозок

После летней передышки мир захлестнула вторая волна пандемии. Ряд стран ввели новые локдауны и ограничения, в том числе на сообщение с другими государствами. Россия крепко интегрирована с мировой экономикой, поэтому вводимые за рубежом ограничения отражаются и на нашей стране.

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Тем не менее аналитики прогнозируют, что падение ВВП России будет меньше, чем в Европе. Одной из наиболее устойчивых отраслей отечественной экономики оказался транспорт. Так, к концу года новый рекорд по грузоперевозкам поставили «Российские железные дороги». С начала января по середину ноября по сети РЖД перевезено более пяти млн. контейнеров двадцатифутового эквивалента (ДФЭ, TEU). В 2019 году такой объем грузов был отправлен за 12 месяцев.

Одним из лидеров роста стало направление Китай - Европа - Китай.

На фоне кризиса развитие транспортного сообщения с КНР имеет для Старого Света особое значение. И Россия в силу своего географического положения становится своеобразным мостом между двумя частями света. В 2020 году перевозки груженых контейнеров между Старым Светом и Поднебесной по сети «Российских железных дорог» увеличились в два раза.

В чрезвычайных условиях пандемии вновь проявилось преимущество железнодорожного транспорта над авиацией. Вместимость контейнерного состава позволяет доставить груз одним рейсом. Самолету же потребуется шесть рейсов, как итог – увеличение стоимости перевозок в 30 раз.

В мае РЖД сообщали, что средняя скорость контейнерных поездов Китай – Европа – Китай достигла 1231 км в сутки, что на 21,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Очевидно, что клиенты расценивают железную дорогу как достаточно быстрый, надежный и бесшовный способ доставки грузов.

Так, 4 июня РЖД и дочерняя структура национальной компании французских железных дорог SNCF Forwardis вместе с китайской COSCO Group отправили первый поезд, связавший провинцию Цзянси с Парижем. Состав с 41 сорокафутовым контейнером начал путь со станции Наньчан и через 20 дней прибыл во французскую столицу. Преодолев почти 12 тыс. километров, поезд доставил во Францию средства для борьбы с коронавирусом, в том числе 40 млн. медицинских масок.

Также транзитом через Россию холдинг «РЖД» перевозит санкционные грузы.

21 марта партия замороженного лосося была отправлена из Европы в Китай. На российском маршруте использовались электронные навигационные пломбы. Это позволило повысить прозрачность транзита и защитить экономическую безопасность государства.

Новые маршруты с Поднебесной в 2020 году открывались и из российских регионов.

В апреле РЖД начала отправку поездов с бумажной продукцией состанции Низовка в Архангельской области до пограничного пункта в Забайкальске, а оттуда - в Китай. В мае АО «РЖД Логистика» совместно с Российским экспортным центром организовали перевозку в КНР куриной продукции.

Железнодорожным транспортом в Поднебесную из России доставляется и растительное масло во флекситанках – специальных емкостях, помещенных внутрь четырех универсальных контейнеров. Соответствующую договоренность РЖД и «Китайские железные дороги» достигли в июле 2020 года. Ранее большую часть таких грузов отправляли морским путем. Но это требовало много времени и сложных технических решений.

Перевозка железными дорогами открывает для отечественных экспортеров растительного масла новые логистические возможности.

Так, 17 декабря из Чебоксар в Китай отправился контейнерный поезд с кондитерскими изделиями чувашского производителя – кондитерской фабрики «Акконд».

Состав, включающий 44 контейнера с конфетами и вафлями общим весом более 1100 тонн, проследовал по российским железным дорогам до пограничной станции Забайкальск, а затем – до пункта назначения в Китае – город Цзинань, провинция Шаньдун.

Это первый полносоставный контейнерный поезд, организованный для экспортной отправки российских товаров из Чебоксар в Китай.

Ожидается, что сервис станет работать на регулярной основе. Уже в 2021 году со станции Чебоксары планируется отправлять по одному поезду в месяц.

Увеличению товарооборота между Россией и КНР послужит подмосковный терминально-логистический центр «Белый Раст».

Это совместный проект РЖД и группы компаний «Порт Ляонин». 29 июля «Белый Раст» встречал первый поезд из Поднебесной. Комплекс способен обрабатывать до 275 тыс. тонн ДЭФ в год с перспективой увеличения до 700 тыс.

Дальневосточное направление стало одним из драйверов развития российских железнодорожных перевозок в 2020 году. В марте во Владивостоке зафиксирована рекордная выгрузка - 4895 вагонов при плановых показателях в 4360.

Помимо прочего, увеличение объемов перевозок на восточном направлении достигается за счет кузбасского угля. 18 марта РЖД и Кемеровская область подписали соглашение о транспортировке 53 млн. тонн полезных ископаемых на экспорт и до 3,55 млн – внутри России. Еще 64 млн. тонн отправились по сети «Российских железных дорог» в северо-западном направлении, из них 50 - в порты.

Для поддержки предприятий в условиях пандемии РЖД приняла более 80 решений о снижении тарифов на перевозки.

Общая сумма поддержки превысила 10 млрд рублей. Холдинг распространил тарифы со сниженной ставкой не только на уголь, сырую нефть и сжиженные газы, но и на товары народного потребления. Положительный эффект ощутили не только производители, но и конечные потребители, ведь в итоговую стоимость товаров закладываются и расходы на их перевозку.

Успехи РЖД на фоне пандемии оценили западные эксперты. В ноябре влиятельное германское рейтинговое агентство RAEX-Europe признало холдинг одним из лидеров в ежегодном рэнкинге устойчивого развития.