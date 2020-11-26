«Северный поток — 2» потерял сертификатора

Норвежский сертификатор Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), работавший над экспортным газопроводом из России в Европу «Северный поток — 2», покинул проект, чтобы не подпасть под американские санкции.

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Как указали в компании, такой шаг вызван заявлением Госдепартамента США о новом применении закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).

«В соответствии с этим мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект «Северный поток — 2», подпадает под санкции», — приводит РИА «Новости» комментарий компании.

DNV GL проверяла документацию и следила за тем, чтобы строительные работы велись по надлежащим стандартам. Итогом сотрудничества DNV GL с Nord Stream 2 AG должна была стать выдача сертификата соответствия проекта всем требованиям.

Nord Stream 2 AG вправе нанять другую компанию для завершения данных работ.

Оператор СП-2 указал, что защищать проект от санкций Вашингтона должны правительства европейских стран и Еврокомиссия, передает ТАСС.

На прошлой неделе немецкое информационное агентство DPA писало, что последнее время власти США постоянно связываются с европейскими компаниями — участницами проекта — и предупреждают их о неминуемых санкциях.

«Этот трубопровод не будет введен в строй. США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы озвучиваем эти призывы, чтобы предупредить их и дать им время выйти [из проекта]», — пояснил высокопоставленный представитель американских властей в Вашингтоне.

Он предложил всем компаниям из Европы вместо инвестиций в СП-2 покинуть проект под предлогом «форс-мажорных обстоятельств». Представитель американских властей назвал СП-2 «геополитическим проектом, который Россия будет использовать для шантажа европейских стран».

В этой связи компания Uniper, одна из участниц проекта, «с сожалением отметила, что США все еще пытаются подорвать важный инфраструктурный проект, который необходим для энергетической безопасности Европы».

«Это явное вмешательство в европейский суверенитет. Германия подтвердила свою политическую поддержку Nord Stream 2 ввиду роли компании в обеспечении безопасности поставок [энергоносителей]», — указали в компании.

Со своей стороны, глава Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ) Оливер Хермес обратился к Соединенным Штатам, призвав уважать европейский суверенитет, сообщала газета Die Welt.

«Такой подход совершенно исключен среди союзников», — прокомментировал он угрозы американских властей ввести санкции против участников строительства СП-2.

По мнению Хермеса, экстерриториальные санкции США являются недопустимым нарушением международного права.

Ранее палата представителей и сенат США приняли решение о включении санкций против СП-2 в оборонный бюджет с 2021 финансового года. Рестрикции против страховых и сертификационных компаний, помогающих России завершить строительство газопровода, будут прописаны в законе «О национальной обороне 2021 года», который намерены утвердить до конца года.

В новом законопроекте указывается, что введенные ранее санкции будут распространяться на все компании, деятельность которых касается прокладки труб и страхования. При этом, несмотря на то, что Германия поддерживает продолжение строительства СП-2, немецкие компании и граждане получат защиту от санкций.

Реализация СП-2 была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент России Владимир Путин заявил в январе нынешнего года, что СП-2 будет завершен российскими мощностями, но строительство будет закончено на несколько месяцев позже, чем было запланировано.