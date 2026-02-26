Путин дал поручение по автодорогам

Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить разработку и утверждение критериев для передачи автомобильных дорог из собственности РФ регионам. Об этом говорится в перечне поручений по итогам большой пресс-конференции главы государства, прошедшей 19 декабря 2025 года.

В нем сказано, что кабмин должен «с учетом ранее данного поручения ускорить разработку и утверждение критериев, на основании которых будут приниматься решения о передаче автомобильных дорог из федеральной собственности в собственность субъектов Российской Федерации, а также из собственности субъектов Российской Федерации в федеральную собственность».

Срок выполнения поручения — до 1 декабря текущего года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В начале февраля заместитель председателя комитета Госдумы по экономическому развитию Михаил Делягин заявил, что в рамках Стратегии пространственного развития РФ нужно разработать отдельную программу «От села к селу», которая должна решить вопрос строительства дорог между малыми населенными пунктами соседних регионов. С таким предложением депутат выступил в письме к Мишустину.

Ранее Путин высоко оценил работу дорожно-строительного комплекса.