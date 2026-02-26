Размер шрифта
Общество

Врачи Приморья прооперировали беременную, доставленную из Китая в критическом состоянии

В Приморье спасли беременную, которой стало плохо в Китае
IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

Россиянка попала в больницу Приморья прямо из Китая. Об этом сообщает минздрав региона.

Женщина отправилась отдыхать, но в какой-то момент ее самочувствие ухудшилось. Чтобы спасти путешественницу, на границе организовали «зеленый коридор», благодаря которому пациентка, которая в тот момент находилась в критическом состоянии, вовремя попала в медучреждение.

В больнице специалисты провели быструю диагностику, во время которой у нее обнаружили внематочную беременность. Медики провели операцию.

«Благодаря профессионализму медиков и использованию современных эндоскопических технологий жизнь пациентки удалось спасти», – сообщается в публикации.

Специалисты порекомендовали беременным женщинам отказаться от поездок в другие страны без особой необходимости.

До этого аэропорт Казани принял самолет из Китая, который совершил экстренную посадку из-за беременной женщины. Пассажирке стало плохо прямо на борту.

Ранее тюменец избил беременную сожительницу и избежал заключения.

 
