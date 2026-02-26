Размер шрифта
Автомобили российского бренда Jeland будут выпускать на бывшем заводе General Motors

Завод GM в Петербурге переоснастили под выпуск автомобилей бренда Jeland
Антон Подгайко/РИА «Новости»

В Шушарах близ Санкт-Петербурга «АГР Холдинг» и его технологический партнер Defetoo завершили техническое перевооружение бывшего завода General Motors. Теперь здесь будут выпускаться автомобили под маркой Jeland, сообщили в пресс-релизе АГР 26 февраля, передает «Интерфакс».

На данный момент завершена установка оборудования. На следующем этапе будет происходить доналадка для последующего ввода производства полного цикла.

В начале февраля сообщалось, что на российском рынке появится новый бренд автомобилей Jeland. Начало производство на новом заводе запланировано на первую половину 2026 года.

Как рассказали в «АГР холдинге», это будет второй совместный с Defetoo проект. Ранее компании создали бренд автомобилей Tenet, которые выпускаются и реализуются на территории РФ.

В публикации отмечается, что вывод Jeland на российский рынок станет частью долгосрочной стратегии по формированию современной автомобильной экосистемы в РФ. Ее основой должны стать международная технологическая кооперация, устойчивое развитие производства, а также локализация ключевых компетенций.

Ранее в России планировали возобновить производство автомобилей Volga во второй половине 2026 года.

 
