Стала известна судьба потерявшей память в Таиланде участницы «Дома-2»

Волонтер Багиров: потерявшая память участница «Дома-2» вернется в РФ после лечения

Экс-участница «Дома-2» и проекта «Минута славы» Юлия Реутова, которую обнаружили в Таиланде, вернется в Россию после принудительного лечения. Об этом рассказал волонтер Нурлан Багиров, который обнаружил девушку на пляже в Паттайе, передает РИА Новости.

По его информации, девушку отвезли в тайскую клинику на лечение, после чего она вернется домой, где пройдет реабилитацию.

Багиров рассказал, что к Юлии в Паттайю приехала мать и девушка узнала ее.

Волонтер ранее выложил видео русскоговорящей девушки, живущей в палатке на пляже в Паттайе с котом и курицей. Она была дезориентирована, плохо одета и отказывалась от любой помощи.

В девушке узнали экс-участницу шоу Юлию Реутову, которая стала известна публике акробатическими номерами на воздушной сетке.

