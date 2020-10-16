Выходной через год: 31 декабря 2021 года будет нерабочим

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому выходные дни в 2021 году переносятся, а пятница, 31 декабря, становится нерабочим днем, говорится на сайте правительства.

В пояснительной записке к документу уточняется, что 2 и 3 января в новом году выпадают на субботу и воскресенье.

Поскольку это нерабочие праздничные дни, было принято решение перенести их на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

Реклама

Кроме того, на понедельник, 22 февраля, будет перенесена нерабочая суббота, 20 февраля. Таким образом у россиян будет три выходных подряд: с 21 по 23 февраля (с воскресенья по вторник).

Всего в следующем году у россиян будут выходные с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, а также с 4 по 7 ноября.

Министерство труда и социальной защиты России ранее подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. В ведомстве подчеркнули, что обновленный график дней отдыха составляли с учетом интересов граждан и различных организаций. В Минтруде отметили, что это «позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни».

Сторонниками объявления 31 декабря выходным днем в 2021 году оказалась практически половина россиянин: за эту идею проголосовали 48%, следует из данных опроса ВЦИОМ.

При этом тех, кто не оценил эту идею, оказалось 14%. Еще 36% отнеслись к предложению безразлично. Инициативу по большей части поддержали женщины: 52% против 43% мужчин. Мужчины при этом отнеслись к инициативе отрицательно: 18% против 11% женщин.

37% россиян объяснили свое желание сделать 31 декабря выходным днем нехваткой времени.

Еще 25% обратили внимание, что в этот день «никто толком не работает» из-за сокращения графика или корпоративов.

Кроме того, 12% подчеркнули, что в этот день хотят спокойно отдохнуть перед новогодней ночью, 11% в этот день стремятся провести время с семьей и близкими. Еще 9% просто констатировали, что это предпраздничный день.

По мнению 36% респондентов, которые выступили против идеи, в России и без того много праздников, поэтому 31 декабря не надо объявлять выходным. 15% опрошенных подчеркнули, что новогодние праздники и так длятся долго. 13% объяснили свою позицию о том, что 31 декабря не стоит делать выходным, тем, что это вызовет лишние «пьянки и драки». 12% противников выходного указали на необходимость работать, а 7% выразили беспокойство в связи с тем, что из-за выходного может уменьшиться зарплата.

Как указали во ВЦИОМ, 27% россиян 31 декабря работают полный день, среди них 29% женщин и 24% мужчин. Неполный рабочий день 31 декабря у 21% россиян, а у 37% это зависит от графика. Вообще не работают в канун Нового года 14% опрошенных.

Но в текущем году изменений в отношении 31 декабря не предвидится. В 2020 году 31 декабря выпадает на будний день и, в соответствии с нормами о переносе выходных дней, должно быть рабочим днем.

В середине августа Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным в 2020 году, отметив, что такой перенос на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса. При этом в ведомстве подчеркнули, что этот момент может быть учтен при переносе выходных дней в 2021 году.

Такое пояснение министерство отправило в ответ на запрос главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. В Минтруда отметил, что такой перенос рабочего дня, в частности, будет нарушать требования статьи 110 Трудового кодекса.

Вместе с тем в своем Telegram-канале Нилов написал, что только главы регионов могут принять решение о том, объявлять ли выходным последний день декабря.

При этом он признал, что это может вызвать «недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили «рабочим» днем».

В прошлом году с идеей сделать 31 декабря нерабочим днем выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и часть депутатов Госдумы. Президент России Владимир Путин тогда выразил мнение, что сделать 31 декабря выходным днем было бы логично, но он усомнился в том, что это стоило делать в спешке и накануне Нового года.