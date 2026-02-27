Турецкий отельер рассказал о схеме обмана российских туристов

Российские туристы в Турции становятся жертвами турагентств-однодневок. Об этом сообщил владелец одного из известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что в соцсетях публикуются предложения с ценами значительно ниже рыночных, но по приезде россияне сталкиваются с турагентствами-однодневками, которые не выполняют свои обязательства.

Подобные схемы особенно активны при высоком спросе в туристический сезон. Мошенники пользуются стремлением туристов сэкономить и рассчитывают на то, что клиенты не всегда проверяют юридический статус посредников и условия договора до оплаты, отметил эксперт.

Основная проблема кроется в отсутствии прозрачности при онлайн-продажах, когда низкая цена не сопровождается подтвержденной информацией о лицензии, страховании и реальном наличии забронированных услуг. На этом этапе туристы чаще всего упускают возможность выявить признаки мошенничества, подчеркнул Бильгинер.

До этого сообщалось, что Турция вошла в топ-5 популярных стран для путешествий из России в 2026 году.

Ранее россиянам назвали цены на отдых в Турции в 2026 году.