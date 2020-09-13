Politico: у ФРГ есть варианты для отказа от «Северного потока – 2»

Германия имеет шесть вариантов того, как отказаться от экспортного газопровода из России «Северный поток – 2» на фоне давления со стороны США, пишет американское издание Politico.

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Берлин может инициировать отзыв существующего разрешения на трубопровод. Региональное горное управление Штральзунда, утвердившее планы работы в территориальных водах Германии вдоль континентального шельфа, принадлежит земле Мекленбург-Передняя Померания, которое активно поддерживает строительство трубопровода.

Именно от руководства этого региона федеральное правительство можем потребовать отозвать разрешение, хотя это будет нелегко, указывается в материале.

В этой земле расположен порт Мукран, которому в прошлом месяце угрожали «сокрушительными» санкциями три сенатора-республиканца США. В ответ региональный парламент принял постановление, подтверждающее намерение завершить строительство «Северного потока-2» и утверждавшее, что «шантажу нет места в мировой торговле».

Также есть Федеральное морское и гидрографическое агентство, которое выдало разрешение на использование акватории исключительной экономической зоны Германии. Оно не зависит от правительства ФРГ, что усложняет задачу, если Берлин попытается оказать на него давление, указывают авторы.

В обоих случаях изъятие разрешений по политическим мотивам даст возможность швейцарской компании Nord Stream 2 AG – оператора СП-2 — подать в суд на Германию в соответствии с Энергетической хартией, подписанной обеими странами.

Соглашение предназначено для защиты инвестиций в такие проекты, как трубопроводы, от дискриминации и влияния непредсказуемых изменений в политической сфере.

Ущерб от такого судебного разбирательства может достигать стоимости самого трубопровода: около 9,5 млрд евро. Если же арбитры допустят в иск еще и включение упущенной выгоды, то счет весьма и весьма увеличится.

«Немецкие политики также могут расслабиться и посмотреть, как идут судебные процессы по оспариванию экологическими неправительственными организациями выдачи разрешения на строительство СП-2», — пишут американские аналитики.

При этом они напоминают, что Управление горнодобывающей промышленности ФРГ уже отказалось самостоятельно участвовать в этих тяжбах.

Также страна может ввести национальное ограничение на импорт российского газа. Закон ФРГ допускает ограничения внешней торговли, «чтобы гарантировать основные интересы безопасности государства или предотвратить нарушение мирного сосуществования наций». Поводом для того, по словам экспертов Politico, может послужить ситуация с российским блогером Алексеем Навальным.

Впрочем, это также вызывает сомнения – законы Евросоюза вряд ли позволяют Германии единолично принимать решения об остановке потоков газа в Европу.

Следующий вариант, по словам американских специалистов: «пусть санкции США задушат проект»

«Немецкие политики подняли шумиху в СМИ по поводу предполагаемого посягательства на суверенитет Германии и ЕС, но, возможно, было бы политически целесообразно позволить дяде Сэму доделать эту тяжелую работу», — пишет издание, имея в виду санкции США против всех участников проекта, как частных, так и государственных.

Кроме того, Берлин может инициировать санкции против СП-2 на уровне ЕС, однако, вложившиеся в проект энергетические гиганты Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell будут явно против.

Последний вариант борьбы с СП-2, по мнению американской стороны, состоит в том, чтобы просто не выдать лицензию на ввод трубопровода в строй, даже когда он будет полностью завершен в плане строительства.

Немецкое правительство, а также партия Христианско-демократический союз следуют поручениям США, пытаясь бороться с СП-2, пояснил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Немецкий политик заметил, что Берлин «очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных Штатов». Он также напомнил, что такую позицию немецкого правительства критикует и глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц также призвал не политизировать проект газопровода.

«Мы заняли ясную позицию в отношении этого трубопровода, а именно, что речь идет о коммерческом проекте. Есть многочисленные разрешения», — пояснил политик.

Председатель объединения германской газовой отрасли «Будущее. Природный газ» (Zukunft Erdgas) Тимм Келер отмечал, что «в случае остановки строительства газопровода придется списать вложения в размере €8 млрд». Кроме того, необходимо будет потратить €4 млрд, чтобы построить соединительные трубопроводы.

Тем не менее, канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против газопровода.

Со своей стороны, Москва надеется, что Берлин выполнит свои обязательства по СП-2, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Надеюсь, эти нелепые действия будут прекращены и Германия — ну хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности — выполнит свои обязательства по договору с РФ», — выразил надежду дипломат.

Санкции против «Северного потока — 2» и второй ветки «Турецкого потока» объявил 16 июля госсекретарь США Майк Помпео. Ограничительные меры предполагается активировать в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В частности, под санкции могут подпасть инвесторы проектов.

В Кремле американские санкции назвали «грубым давлением» на европейский бизнес и примером недобросовестной конкуренции. Дополнительные санкции были одобрены сенатом США 24 июля — вкупе с версией оборонного бюджета на 2021 финансовый год.

Ограничения могут быть введены против компаний, укладывающих трубы СП-2, страховых фирм, а также предприятий, занятых обслуживанием судов.

Совокупная мощность двух ниток СП-2 составляет 55 млрд куб. м газа в год. Таким образом, совокупная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока — 2» достигает 110 млрд куб. м газа в год.