Полезные НКО: поправки изменят статус волонтеров

Мир не без добрых людей — это стало особенно очевидно во время пандемии и связанных с ней ограничений. На помощь нуждающимся пришли волонтеры. Они доставляли лекарства и еду, выносили мусор, и даже отчасти восполняли дефицит живого общения для людей, запертых на карантине. А многие из них оказались на передовой борьбы с коронавирусом, работали в больницах.

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Когда предварительные итоги борьбы с коронавирусом подводил президент Владимир Путин, он нашел теплые слова и в адрес добровольных помощников.

«Особо отмечу добровольцев, волонтеров. А их за это время стало намного больше. Они заботились о пожилых и о тех, кому действительно требуется уход и внимание», – сказал глава государства.

В ряде регионов обстановка с коронавирусом остается сложной — в Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Но алгоритм реагирования на распространение коронавируса отработан, отметил Путин.

«Если потребуется, все соберем в кулак — ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров — так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, других регионах», — заверил глава государства.

Власть, судя по всему, осознала, что волонтерское движение — это реально работающий механизм поддержки россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Владимир Путин во время одной из видео-конференций поделился воспоминанием, как он приезжал в больницу в Коммунарке. Одними из первых людей, которые к нему подошли, были волонтеры.

«Честно говоря, я даже тогда удивился. Подошли и сказали: да, вот мы волонтеры, мы здесь уже работаем»,— рассказал глава государства.

Без уплаты налогов

В итоге 8 июня президент подписал закон, который освобождает от налогов стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам. Их, кстати, насчитывается около полумиллиона человек. Наряду с сотрудниками учреждений социальной защиты, решено материально поддержать и волонтеров, работников религиозных и некоммерческих организаций (НКО).

Программы поддержки, которые власти разработали для медработников, будут распространены на добровольных помощников.

Позднее Владимир Путин сам заявил о мерах господдержки волонтерского движения. «Первое: от налога на доходы физических лиц освобождаются все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Это, безусловно, напрямую касается социальных и медицинских работников, граждан, которые берут на сопровождаемое проживание сирот, инвалидов, пожилых людей. То есть положенные выплаты человек получит в полном объеме, без налоговых удержаний», — отметил Путин.

Уже зарекомендовавшие себя НКО, а это получатели грантов президента, министерств, ведомств, регионов — исполнители общественно полезных услуг и поставщики социальных услуг — полностью освобождаются от страховых платежей и налогов.

Средства, которые бизнес направляет социально ориентированным НКО и религиозным объединениям в пределах 1% от выручки, не будут учитываться при расчете налогов, которые предприниматель должен заплатить государству.

Моральная поддержка тоже обещана. Волонтеры, которые в период пандемии коронавируса бескорыстно помогали людям, получат памятные медали, а также Орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля 19 июня.

«Орденом Пирогова награждаются граждане РФ за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни», — говорится в документе.

Такую награду могут вручить в том числе за диагностику и организацию высокоэффективной работы при лечении и профилактике особо опасных заболеваний, а также за особые личные заслуги при осуществлении волонтерской и благотворительной деятельности.

Правительство — друг волонтера?

Самое значимое из того, что власть готова сделать для волонтеров, это поправки в Конституцию РФ. Предложенные изменения в основной закон закрепляют государственные гарантии для НКО. Для всех, кто помогает людям в трудные минуты не за зарплату, а по зову сердца.

Поправки предложено внести в часть 1 статьи 114 Конституции РФ. Эта статья регулирует деятельность правительства. Если поправки примут, то кабинет министров будет обязан обеспечивать проведение в России единой социально ориентированной государственной политики.

В обновленной ст. 114 сказано, что кабмин обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни.

Правительство также «осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики, осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности».

Некоторые изменения не напрямую, но все-таки должны будут поддержать предпринимательство и частную инициативу в социальной сфере, реализацию принципов социального партнерства.

Волонтерам в сфере защиты окружающей среды адресованы поправки, направленные на «создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным».

Наконец, правительство будут обязано создавать условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры. А это тоже сфера приложения усилий волонтеров.

Против равнодушия

Многим нередко не хватает гражданской ответственности и сострадания к проблемам малоимущих или ограниченных в своих возможностях людей.

Попытка волонтеров из организации «Сердце Севастополя» открыть в городе бесплатную столовую для пожилых и бедных обернулась скандалом.

Причем, власти эту инициативу поддержали, а местные жители собрали две тысячи подписей против «столовки для бомжей» и пригрозили спалить ее.

Фактически поправки закрепляют роль НКО как общественного института, что даст возможность общественному движению активнее взаимодействовать с государственными и муниципальными органами власти. Проголосовать за эти поправки в числе прочих предлагается 1 июля.

Нет иллюзий, что ситуация изменится к лучшему сразу после принятия поправок в Конституцию, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов и член президентской комиссии по делам инвалидов Юрий Жулев.

«Потребуется время для реализации нового статуса, как в политике, так и в нормативных документах. Но эта поправка важна, органы власти должны будут ее соблюдать», — сказал Жулев «Газете.Ru».

Волонтерские организации уже зарекомендовали себя как объединения, выполняющие важные социальные и гуманистические задачи, их помощь востребована властью, отмечает волонтер. «А Конституция, как известно, имеет высшую юридическую силу. Значит закрепление статуса волонтеров в основном законе станет огромным прорывом для волонтерского движения по всей России», — считает Жулев.

Согласно опросам ВЦИОМ, более 90% граждан на вопрос «Кому вы доверяете?» выбирали ответ «Добровольцам». По данным за 2019 год, в различных волонтерских проектах участвовали примерно 15 млн человек.