США против «Северного потока — 2»: санкции ударят по Германии

Ограничительные меры Вашингтона против российского экспортного газопровода «Северный поток — 2» могут негативно сказаться не только на немецких и европейских коммерческих предприятиях, но также и на государственных ведомствах Германии, опасается Минэкономики ФРГ.

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Законопроект о санкциях против СП-2, находящийся сейчас в сенате США, оговаривает меры против всех участников проекта, напоминает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. В этой связи

в Берлине прогнозируют, что США направят санкции против «дружественного немецкого правительства», передает РИА «Новости».

Санкции США экстерриториального характера в отношении СП-2 неприемлемы. Об этом газете «Известия» заявили депутаты немецкого бундестага.

Германия готова разработать ответные меры, если Вашингтон не прекратит преследование проекта и занимающихся им компаний, среди которых есть и немецкие фирмы. Напомним, ранее стало известно, что США готовы наложить санкции на страховые компании, работающие с российскими судами-трубоукладчиками, завершающими проект.

Депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст заявил газете, что ФРГ необходимо защитить себя от посягательств на свой суверенитет.

Представитель социал-демократов Тимон Греммельс в свою очередь выразил мнение, что запрет на обслуживание газопровода, обсуждаемый властями США, указывает на убежденность в Вашингтоне о способности России закончить проект самостоятельно.

Несколькими днями ранее Эрнст, возглавляющий комитет бундестага по энергетике, сообщил о возможных штрафных пошлинах на американский природный газ, если США не оставят попытки давления.

«Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт», — подчеркнул парламентарий.

В то же время в немецком Минэнерго заявили, что «отвергают» экстерриториальные санкции против СП-2.

На фоне всего происходящего британский парламентарий Даниель Кавчински в разговоре с таблоидом Daily Express отметил, что Германия «предает» Европу, сотрудничая с Россией по строительству СП-2.

«Трудно переоценить масштаб предательства, которое представляет этот газопровод. Германия — член НАТО, приверженный (на бумаге) защите континента от возможного вмешательства и влияния России», — заявил член парламента Соединенного королевства.

По его словам, Германия, будучи одним из ключевых членов Евросоюза, все больше становится «подверженной российскому влиянию», ставя в зависимость от энергетической сети России свою промышленную мощь.

Британский парламентарий уточнил, что обсуждал вопрос ограничительных мер против СП-2 с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ранее, призывая правительство «действовать».

Но ему ответили, что санкции со стороны Лондона в переходный период Brexit невозможны — Британия должна следовать общеевропейскому режиму санкций.

Возможное введение Германией штрафных пошлин на газ из США прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков изданию RT.

«Надо понимать, что можно бесконечно давить на партнеров, но когда-то этот партнер перестанет «наступать себе на горло» и уступать в своих экономических интересах. Он начинает их отстаивать», — заявил депутат, добавив, что попытка регулировать ситуацию в своих интересах со стороны Вашингтона происходит не рыночными способами, а административными и волюнтаристскими.

Парламентарий также отметил, что США в последние годы ужесточили свои экономические требования к странам-союзникам.

«Политика США состоит в том, чтобы, с одной стороны, заставить своих союзников нести больший объем нагрузки в вопросах совместной обороны, но с другой — это никак не компенсируется экономическими преференциями. Наоборот, экономическая политика США и сотрудничество с партнерами базируется на все более жестких подходах», — заявил член нижней палаты российского парламента.

Он обратил внимание, что кардинальных перемен в санкционной политике США стоит ожидать, только если перемены настроений произойдут в самом Вашингтоне.