«Заказов нет»: почему выплаты не спасут самозанятых

В 2020 году Москва вернет самозанятым гражданам 495 миллионов рублей налогов, выплаченных в прошлом году. Об этом в понедельник сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Сейчас в Москве зарегистрированы 275 тысяч человек самозанятых, но выплаты положены только 194 тысячам человек (70% из этого числа). Размер налоговой ставки для самозанятых составляет 4-6%.

О том, что самозанятым будут возвращать налоги, уплаченные в 2019 году в полном объеме, заявил ранее президент Владимир Путин.

По его словам, этой категории работающих также будет предоставлен налоговый капитал в размере одного МРОТ. Эти деньги они смогут потратить на взаиморасчеты с бюджетом по налоговым платежам уже 2020 года.

Реклама

«Озвученные президентом России меры позволят самозанятым гражданам существенно снизить налоговую нагрузку и использовать сэкономленные средства на сохранение бизнеса», — цитирует Владимира Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

По словам вице-мэра, сейчас совместно с министерствами и ведомствами прорабатывается максимально упрощенный способ возврата ранее уплаченных денег. Аналогичные меры анонсировали губернаторы и других регионов страны, где ранее в пилотном режиме был запущен режим самозанятости.

Николай Фомин (фамилия изменена по просьбе собеседника) занимается продажей музыкальных инструментов, которые скупает у частных лиц и восстанавливает для последующей реализации. Он работает как самозанятый, и для него самой большой проблемой карантина стал отказ банка в обещанных властями кредитных каникулах.

«В прошлом году я заплатил в виде налогов порядка 30 тыс. руб., и это, конечно, неплохо, что они вернутся. Но для меня было бы гораздо лучше, если бы власти довели до исполнения то, что обещали. У меня был кредит 200 тыс. в банке, который я успешно обслуживал, но в апреле у меня просто не было сделок, чтобы погасить ежемесячный платеж.

В банке сказали, что никаких указаний по поводу каникул не имеют, и предложили закрыть старый кредит новым кредитом»,

— поделился с «Газетой.Ru» своей историей Фомин.

Москвич Евгений работает в сфере такси последние четыре года, в начале этого года он приобрел собственный автомобиль и зарегистрировался как самозанятый, и ему ничего не причитается, кроме единовременной выплаты 12,3 тыс. руб.

«А тем, кто в декабре прошлого года или в этом году зарегистрировался, что делать? Я только начал что-то зарабатывать, из-за карантина встал на прикол. Мне, получается, никто помогать не будет, — рассказал Евгений. — Честно говоря, если бы не такси, где мне сложно неофициально работать, то я бы уже отказался от этой самозанятости».

Проблемы работающих на себя граждан стоят остро по всему миру, особенно в странах, где карантин был строгим. В Италии самозанятые граждане уже получили из бюджета страны единовременную выплату 600 евро, кроме того, для них предусмотрена упрощенная форма кредита до 25 тыс. евро.

В Великобритании заявки на правительственный грант для самозанятых достигли £3 млрд с момента открытия схемы 13 мая. Заявки подали более одного миллиона человек, которые рассчитывают получать гранты в размере 80% от среднемесячной прибыли за период до трех лет (но не более £7,5 тыс.). В США на гранты для предприятий малого и среднего бизнеса, а также самозанятых было выделено $349 млрд.

Впрочем, раздавать деньги пострадавшим гражданам по принципу западных стран для России неприемлемо в силу слабой экономики, считает доцент кафедры экономики и мирохозяйственных связей Тюменской госакадемии мировой экономики, управления и права (ЭиМХС ТГАМЭУП) Дмитрий Руденко.

«Да, в США в некоторых штатах автоматом зачисляют самозанятым правительственную помощь, но все же не нужно нас сравнивать с развитыми странами Запада, поскольку по факту у нас далеко не развитая страна, у нас нет таких возможностей и бюджет в этом году недополучит существенную часть налоговых поступлений, а также доходы от продажи нефти и газа. Поэтому я противник того, чтобы раздавать деньги всем подряд, ведь они могут пойти в теневой сектор», — рассказал «Газете.Ru» Руденко.

Эксперт соглашается с тем, что помогать самозанятым необходимо, поскольку эти люди платят налоги, для них эта помощь будет фактически чем-то вроде пособия по безработице. По мнению Руденко,

лучшая помощь самозанятым гражданам сейчас — это возможность начать работать.

«В большинстве случаев это представители сферы услуг: парикмахеры, ремонтники, такси, мелкая розница и прочее. Самым лучшим выходом из кризиса для них будет возможность предложить свои услуги снова, хотя спрос на них будет существенно ниже», — говорит он.

В официальной статистике безработных число потерявших бизнес самозанятых не отразится, поскольку в России из-за бюрократических сложностей постановка на учет по безработице чрезвычайно затруднена, считают эксперты. Одна часть самозанятых граждан, предоставляющих услуги более крупному бизнесу, столкнется с тем, что их работа будет оплачиваться существенно ниже, но, как показал опыт предыдущего российского кризиса, многие предпочтут пойти на эти условия ради сохранения хоть какого-нибудь дохода, полагает доцент кафедры ЭиМХС ТГАМЭУП.

Таким образом, заработки этой категории граждан существенно сократятся при сохранении статуса самозанятого.

«Другая часть опять вернется в теневой сектор, и уже будет серьезно взвешивать все «за» — имеет ли смысл платить налоги», — заметил экономист.

Иного мнения придерживается экономист, экс-зампред Счетной палаты Юрий Болдырев, считать помощью возврат налогов самозанятым нельзя, убежден он.

«Если человек попал в затруднительное положение по вине государства, то он должен получить компенсацию от этого государства за эти проблемы. Это совершено справедливо, что и демонстрируют развитые страны», — рассказал «Газете.Ru» экономист.