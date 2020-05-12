Экстренные меры: в ОПЕК дополнительно сокращают нефтедобычу

Несколько стран-участниц ОПЕК заявили, что с 1 июня сократят нефтедобычу в дополнение к предыдущим договоренностям, сообщил Reuters. В середине апреля страны картеля, Россия и еще несколько нефтедобывающих государств договорились сократить объем добычи суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение заключили на два года вперед, начиная с 1 мая. По мере восстановления спроса планируется корректировать уровень добычи.

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Первой о намерении убрать с рынка дополнительно 1 млн баррелей 11 мая сообщила Саудовская Аравия. За ней последовали ОАЭ (100 тыс. баррелей) и Кувейт (80 тыс. баррелей). Рынок положительно воспринял эту новость:

во вторник (на 22.06 мск) июльский фьючерс Brent подорожал на 1,3% – до $30,01. WTI подскочил в цене на 7,2% до $25,89.

Снижение нефтедобычи в России в первую неделю мая составило 16,4% с конца апреля – с 1,57 до 1,28 млн баррелей в день (примерно до 9,4 баррелей с учетом газового конденсата).

Добычу сокращают и американцы, хотя и не является частью сделки ОПЕК+. Еще в начале апреля в Минэнерго США заявили, что нефтедобывающие компании страны будут снижать производство нефти вслед за падением цен на рынке – в сложившейся ситуации местным сланцевикам просто нерентабельно выкачивать ее в прежних объемах. Сейчас, по данным консалтинговой компании Rystad Energy,

число горизонтальных буровых установок в США сокращается быстрее, чем когда-либо в истории.

В сравнении с пиковым показателем в марте этого года их стало на 57% меньше – около 270 единиц, хотя было 624. При этом в Rystad Energy считают, что их число будет падать и дальше.

Рано радоваться

Аналитики, опрошенные «Газетой.Ru» сдержано реагируют на новости о сокращении нефтедобычи. По их мнению,

предложение на нефтяном рынке все еще сильно превышает спрос, а сигналов, которые говорили бы о наступлении переломного момента, все еще нет.

Так, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова напомнила, что перепроизводство нефти оценивается примерно в 18 млн баррелей в сутки, и совместными усилиями урезать его получится максимум до 11-12 млн. И то, это возможно только в том случае, если все страны-участницы сделки ОПЕК+ будут соблюдать договоренности в полной мере.

Более того, мировая экономика еще не скоро вернется к «доковидному» образу и уровню жизни. «Китай, начиная публиковать апрельскую статистику, отлично иллюстрирует происходящее в экономике с низким спросом и падением производства, – констатирует Бодрова. – Здесь пока не нужны энергоносители в том объеме, в котором ему все хотят их продать. И так во всех ключевых экономиках».

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк тоже пока не видит предпосылок к достижению баланса на нефтяном рынке. Эксперт напоминает, что даже если США, Канада, Бразилия и Норвегия в ближайшее время суммарно снизят добычу на 3,6 млн баррелей в сутки, а в рамках ОПЕК+ к концу года с рынка уберут еще 7,7-9,7 млн «бочек»,

в сравнении с падением спроса, который оценивается Международным энергетическим агентством (IEA) в 26 миллионов баррелей в сутки, это все равно не такие существенные цифры.

На этом фоне финансовые проблемы многих нефтяных компаний продолжают усугубляться. Так, крупнейшая нефтяная компания Калифорнии California Resources предупредила, что находится на грани банкротства – ранее с аналогичными заявлениями выступили Chesapeake Energy и Whiting Petroleum. А чистая прибыль саудовской Saudi Aramco в первом квартале упала на четверть.

Остается проблема с нефтяными хранилищами – уже добытую нефть практически негде держать. Недавно Goldman Sachs прогнозировало, что к концу мая все существующие в мире резервуары, включая танкеры, окажутся переполнены. Места для нефти уже не осталось в Южной Корее, Сингапуре и Индии. Аналогичная ситуация наблюдается и в США.

Но очередного ухода цен в отрицательную зону, как было в конце апреля, аналитики не ждут. 21 апреля фьючерсный контракт на поставку американской нефти WTI в мае упал до минус $38 впервые в истории. Спекулянтам, которые покупали его, чтобы заработать, а не чтобы получить реальную нефть, было просто некому их продать, и они готовы были доплатить просто за то, чтобы им не привезли реальное сырье.

«Все драйверы, толкавшие котировки в минус, уже учтены и отыграны. Да, есть место эмоциям, и тут застраховать риски не получится. Но в общем и целом баррель Brent готов зависнуть в пределах $20-40 надолго», – уверена Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари».

Та же картина и с WTI. «Не ожидаем ситуации падения цены текущего фьючерса на WTI ниже нуля, – пояснил Евгений Миронюк из «Фридом Финанс». – Фонды, инвестирующие в этот сорт нефти, заранее реинвестируют средства во фьючерсы с дальними сроками поставки».