Награда за подвиг: медикам дадут скидки на автомобили

В программу стимулирования спроса на новые автомобили через госсубсидию автокредита правительство добавит новую категорию граждан — врачей, медсестер, санитаров, водителей скорой помощи и остальных работников российской системы здравоохранения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минпромторге России.

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В министерстве пояснили, что помимо работников Минздрава в число льготных заемщиков будут включены граждане, сдающие автомобили в трейд-ин (покупка нового автомобиля с одновременной продажей старой машины дилеру).

«К льготным категориям граждан, имеющих право на 10% скидку, планируется добавить работников системы государственного здравоохранения, также заемщиков, сдающих в трейд-ин свой автомобиль старше 6 лет для уплаты части первоначального взноса по кредиту»,

— сообщили «Газета.Ru» в ответ на запрос пресс-службе Минпромторга.

О необходимости расширения мер поддержки автобизнеса, в числе прочих отраслей экономики пострадавшего от пандемии коронавируса, на прошлой неделе заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по автопрому. На встрече дать скидки медикам предложил глава «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис в качестве одной из мер стимулирования продаж автомобилей.

«Мы бы очень хотели попросить вас и правительство поддержать рынок при помощи следующих мер стимулирования, особенно высоколокализованных автопроизводителей… Ввести новые льготные автокредиты для докторов и медицинских работников, чтобы поддержать их в этой сложной ситуации, — обратился к президенту на совещании Каракатзанис. — Также ввести программу субсидирования для обновления автопарка, с тем чтобы можно было сдавать машины в трейд-ин и получать скидку».

В Минпромторге уточнили, что министерством уже «подготовлен соответствующий проект постановления о расширении круга участников программы льготного автокредитования». Кроме того, для ранее действовавшей программы льготного автокредитования — «Семейный автомобиль» — минимальная планка участия снижается с двух несовершеннолетних детей в семье до одного.

«Мы также предлагаем увеличить максимальную цену автомобиля до 1,5 млн рублей — это позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до семи человек»,

— пояснили в министерстве.

На реализацию программ стимулирования спроса на легковые автомобили будут направлены дополнительные 7 млрд руб. Ожидается, что уже в мае льготные автокредиты заработают по новым условиям. В общей сложности бюджет программ льготного автокредитования составит 17 млрд руб. Это позволит до конца года реализовать в кредит со скидкой от правительства свыше 150 тыс. легковых машин, уточнили в министерстве.

По условиям программ приобрести можно автомобили российского производства (иномарки в том числе) 2019 и 2020 года выпуска, полной массой до 3,5 тонн. Скидка работает следующим образом: человек выбирает автомобиль у дилера, обращается за автокредитом в банк из числа одобренных Минпромторгом, заключает договор и вносит первоначальный взнос по автокредиту. Банк делает скидку 10% на первоначальный взнос (25% на Дальнем Востоке), а государство позже компенсирует эти затраты кредитной организации.

Впрочем, подобная скида не поможет врачам обзавестись новым автомобилем из-за низких зарплат, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Конечно, это лучше, чем ничего, но, для примера, моя знакомая врач сейчас получила доплату по коронавирусу, но у нее сняли премиальные, так что получилось то на то. В регионах средняя зарплата врачей — примерно 35 тыс. руб. В лучшем случае этой скидкой смогут воспользоваться врачи уровня заведующего отделением и выше», — отметил эксперт.

По словам Бургазлиева,

для поддержки автопрома необходимо как минимум вдвое увеличить финансирование программ стимулирования спроса,

а также наладить работу дилеров, закрытых из-за карантина.

Льготные трейд-ин и автокредит — хороший способ поддержки продаж, но рынку сейчас нужен более эффективный инструмент, и им могла бы стать программа утилизации «автохлама» (работала в России в 2009-2012 годах), убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«На самом деле нет ничего лучше, чем прямая скидка на автомобиль, это знают все дилеры. Десять лет назад в России давали ваучер 50 тыс. руб. на покупку нового авто при сдаче старого в утиль — это была самая эффективная за все время программа для российского автопрома», — заключил Ифанов.

По его мнению, выделенных 17,5 млрд руб. на льготные автокредиты хватит максимум до начала осени. Значительная часть этой суммы уже потрачена в первом квартале 2020 года.