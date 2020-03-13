Вернется через два года: что будет с курсом рубля

После обвала курса до 75 рублей за доллар — четырехлетнего минимума — российская валюта будет постепенно отвоевывать утраченные позиции. К такому выводу пришел аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs Клеменс Граф. Его слова приводит агентство РИА «Новости».

В своем обзоре Граф утверждает, что российская национальная валюта вернется к курсу 61 рубль за доллар в перспективе двух лет. «Мы считаем, что <...> рубль первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, а затем начнет расти до 61 рубля», — отметил специалист.

Это возможно при сценарии, в котором в ближайшие полгода цена нефти марки Brent будет составлять около $30 за баррель, после чего начнет восстанавливаться и придет к $60 за баррель, подчеркнул Граф.

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Что же касается прогнозов на ближайший год, то

к весне 2021 года российская валюта может укрепиться до курса 68 рублей за доллар.

Согласно данным Московской биржи, на открытии торгов в пятницу, 13 марта, рубль растет к доллару и евро. Стоимость доллара понизилась на 84 копейки — до 74,01 рубля. Курс евро упал на 68 копеек и достиг 82,83 рубля.

Двумя днями ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что РФ пройдет текущий турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли страны выйдут из ситуации окрепшими и готовыми к серьезной конкуренции.

«Это, безусловно, должно отразиться на всей российской экономике, отразиться позитивным образом», — сказал глава государства.

Министерство финансов РФ также не считает текущую ситуацию в российской экономике поводом для пессимизма. Глава ведомства Антон Силуанов отметил, что техническая рецессия возникает, когда два квартала подряд ВВП демонстрирует отрицательную динамику. Последний раз экономика страны входила в рецессию в 2014-2015 годах, она завершилась весной 2016 года.

Силуанов отметил, что РФ будет делать все для достижения прогнозных показателей по ВВП, в первую очередь, посредством стимулирования внутренней экономики.

«Ресурсы у нас есть, они больше, чем в прошлом году. Мы будем лучше следить за бюджетным исполнением, поэтому это будет дополнительным стимулом для экономики», — уточнил глава Минфина.

Россия не сильно зависит сегодня от импорта, хотя зарубежные электроника и бытовая техника занимают почти половину рынка. Именно эти товары подорожают из-за падения курса рубля сильнее всего, передавали «Известия» со ссылкой на экспертов.

На рынке бытовой техники и потребительской электроники доля импорта — более 40-45%, а на рынке смартфонов ввозимая в страну продукция имеет львиную долю в 80-90%. Остальное, в основном, — производимые в России товары международных компаний.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова полагает, что можно ждать повышения цен на импортную бытовую технику — стиральные машины, кухонную утварь и микроволновки — на 20-35%. Такая же судьба ожидает и ценники электроники — смартфонов, компьютеров и игровых приставок. Однако этот рост потребители ощутят на себе не ранее второго полугодия — сейчас на складах достаточное количество товаров.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Известиям», что рост цен на электронику будет связан с курсом рубля и происходить будет постепенно — с опозданием в 3-4 недели.

Глава ассоциации ACI Russia Сергей Романчук подчеркнул, что

бежать покупать доллар сейчас смысла нет — уже упущен момент, когда цена была выгодной. Панике поддаваться не нужно, вместо покупки валюты имеет смысл приобрести что-то из импортной техники — дальше она будет стоить дороже примерно на 10%.

Ускорение инфляции возможно, но оно будет не столь резким, как в 2014 году — к концу года этот показатель может вырасти до 4-5%. Шесть лет назад скачок произошел с 6,3% до 11,4%. Реальные доходы населения могут вырасти на 1,5% — причем больнее всего обвал рынка ударит по среднему классу, рассказала The Bell главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.

Спустя день профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил «Вечерней Москве», что в первую очередь от падения рубля пострадают заграничные поездки россиян и цены на импортные товары — автомобили, одежду и технику.