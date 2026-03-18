Юрист назвал запрещенные растения на даче, за которые грозит срок

Дачников могут посадить в тюрьму за выращивание растений с наркотическими или психотропными веществами, в частности конопли и мака. Об этом сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

Перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, которые запрещено культивировать и распространять, установлен постановлением правительства №934. К ним относятся конопля, мак снотворный, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, гармала, роза гавайская, мимоза хостилис, голубой лотос и другие.

За культивирование указанных растений предусмотрены не только штрафы, но и уголовное наказание. При этом он подчеркнул, что ответственность наступает не только за выращивание, но и за неуничтожение дикорастущих растений, содержащих наркотические средства.

Хаминский уточнил, что уголовная ответственность наступает, если количество растений квалифицируется как крупный или особо крупный размер. К примеру, крупным считается выращивание от десяти растений мака или от 20 кустов конопли. В таком случае грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

