Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Юрист назвал запрещенные растения на даче, за которые грозит срок

F. Hecker/Global Look Press

Дачников могут посадить в тюрьму за выращивание растений с наркотическими или психотропными веществами, в частности конопли и мака. Об этом сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

Перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, которые запрещено культивировать и распространять, установлен постановлением правительства №934. К ним относятся конопля, мак снотворный, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, гармала, роза гавайская, мимоза хостилис, голубой лотос и другие.

За культивирование указанных растений предусмотрены не только штрафы, но и уголовное наказание. При этом он подчеркнул, что ответственность наступает не только за выращивание, но и за неуничтожение дикорастущих растений, содержащих наркотические средства.

Хаминский уточнил, что уголовная ответственность наступает, если количество растений квалифицируется как крупный или особо крупный размер. К примеру, крупным считается выращивание от десяти растений мака или от 20 кустов конопли. В таком случае грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

До этого сообщалось, что решение сдвинуть забор на участке во время установки может обернуться требованием снести дом или баню.

Ранее в Братске пенсионер сжег 24 чужие дачи.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!