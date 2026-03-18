Россиянин за сутки устроил два поджога из-за плохого настроения

В Тверской области полиция задержала 30-летнего ранее судимого жителя хутора Заречье, который за сутки дважды поджег чужие входные двери. Об этом сообщает УМВД по Тверской области.

Инциденты произошли в поселке Максатиха. Злоумышленник приехал покупать телефон, но сильно опоздал и не застал продавца. Разозлившись, он поджег входную дверь его квартиры зажигалкой. Хозяин потушил огонь сам.

Затем подозреваемый отправился к приятелю, они выпили и поссорились. После ссоры мужчина поджег дверь квартиры знакомого — на этот раз пожар тушили вызванные сотрудники МЧС. Задержанный объяснил свой поступок плохим настроением и состоянием опьянения. Возбуждены уголовные дела о покушении на умышленное уничтожение имущества.

До этого на Кубани мужчина серпом исцарапал пять машин на парковке и не смог объяснить зачем. Мужчина купил серп в хозяйственном магазине и, проходя мимо припаркованных машин, начал царапать их. От его действий пострадали Chevrolet, Peugeot, Lada Vesta и два автомобиля Hyundai. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный россиянин от скуки угнал машину сестры и заснул в салоне.

 
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
