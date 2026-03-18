Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Вяльбе анонсировала свой уход с поста главы Федерации лыжных гонок России

Глава ФЛГР Вяльбе объявила о скором объединении лыжных федераций
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе анонсировала объединение федераций лыжных видов спорта. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Вскоре статус главы ФЛГР мне не будет принадлежать. Он у меня не останется, у нас даже федерации такой больше не будет. Но я из лыжных гонок никуда не ухожу. Моя должность будет называться иначе», — сказала Вяльбе.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с июня 2010 года.

16 марта о возможном объединении федераций в лыжных видах спорта (лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина и двоеборье, фристайл, сноуборд) заявлял министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
