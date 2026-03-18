США, возможно, ударили проникающими 5000-фунтовыми бомбами по Ирану

Неназванной бомбой калибра 5000 фунтов (около 2300 кг), которую Военно-воздушные силы США применили против Ирана, может быть проникающая GBU-72 Advanced 5K Penetrator (A5K). Об этом сообщил Telegram-канал ImpNavigator.

Центральное командование ВС США 18 марта заявило о применении нескольких 5000-фунтовых бомб по ракетным объектам Ирана. Пораженные цели располагались у береговой линии Ормузского пролива. Автор канала предположил, что американские военные применили бомбы GBU-72.

GBU-72 — это противобункерная бомба BLU-109 или BLU-137/B, дополненная комплектом наведения с поддержкой инерциальной навигации и GPS. Считается, что GBU-72 превосходит GBU-28 по поражающей способности. Носителями таких бомб являются бомбардировщики B-1B, а также ударные самолеты F-15E.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Тегеран наносит ответные удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

