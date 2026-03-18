Екатеринбуржца, подозреваемого в убийстве родного брата, арестовали

В Екатеринбурге арестовали мужчину, который убил брата и спрятал его в шкафу

В Екатеринбурге задержали местного жителя, обвиняемого в убийстве родного брата. Кировский районный суд избрал Егору Батищеву меру пресечения.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела (ч.1 ст. 105 УК РФ) и по ходатайству следователя был арестован. Он пробудет под стражей два месяца, до 16 мая 2026 года.

Как сообщало издание Е1, на прошлой неделе 37-летний екатеринбуржец убил своего 33-летнего брата во время ссоры и спрятал тело в шкафу мастерской в квартире их матери на улице Мира.

Женщина пять дней искала пропавшего младшего сына, но не заходила в комнату братьев. Потом она почувствовала запах, открыла шкаф и обнаружила тело. Ее старший сын, живший отдельно на улице Академической, скрылся. СК объявил его в розыск.

