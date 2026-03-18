На Алтае мужчина облил бензином и поджег партнершу после ссоры

На Алтае мужчина расправился с партнершей путем поджога, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, инцидент произошел днем 14 марта в одном из сельских домов в Бийском районе. Обвиняемый употреблял спиртное вместе с сожительницей и их общей знакомой, в какой-то моменту между мужчиной и женщиной возник конфликт на бытовой почве.

В ходе ссоры он принес из хозяйственной постройки емкость с бензином, облил им пол и одежду женщины, после чего поджег ее. Огонь быстро распространился по дому, а злоумышленник покинул жилище, не попытавшись потушить возгорание.

Жертва получила сильные ожоги и не выжила. Возбуждено уголовное дело, 60‑летнему местному жителю уже предъявили обвинение по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ.

Суд заключил мужчину под стражу. Расследование продолжается.

Ранее в Петербурге подростки подожгли квартиру вместе с пожилой хозяйкой внутри.

 
