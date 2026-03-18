«А может и надо?»: Ксения Собчак о пластике

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о пластической операции. Ее слова передает Telegram-канал «Лотус Медиа».

Собчак объяснила свои изменения во внешности похудением на 10 килограмм.

«Овал лица все равно немножечко плывет. Возраст есть. Даже ботокса особо нет, надо закалывать. Никаких вот этих вот глазок (блефаропластики) – нету. Веко опущенное. Все падает, но натурально», — поделилась телеведущая.

Собчак не исключила, что в будущем решится на пластическую операцию.

«Я уже и подумала: «А может и надо?» Вроде как, может и надо», — заявила журналистка.

Как объяснила Собчак, она не идет на пластику, потому что не хочет совершать ошибки своих коллег и попасть к недобросовестному специалисту. Сейчас артистка присматривается к хирургам и изучает их работу.

«Пока живем своим. Все морщины и остальное – все заработано свое. Операции хорошие с хорошим вкусом – не осуждаем. Все там будем, девчонки. Но свою пока не делаем», — заключила знаменитость.

