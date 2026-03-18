Косуля выбила окно и забралась в квартиру пенсионера в Красноярском крае

В Назарово косуля разбила окно и запрыгнула в квартиру пенсионера на первом этаже, животное поймали и доставили к ветеринарам. Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Инцидент произошел утром в центре города. По данным Telegram-канала «Причулымка», испуганная косуля металась по улицам и запрыгнула в окно квартиры на улице Арбузова. Хозяина-пенсионера в этот момент не было дома.

Животное поранилось о разбитое стекло и заметалось по комнатам. Очевидцы вызвали полицию. На место прибыл участковый и охотовед. Животное удалось поймать и передать ветеринарным врачам. Косулю отправят на временную передержку в приют, после восстановления ее выпустят в дикую природу.

До этого в Приморье коза ворвалась в магазин косметики и попала на видео. Животное пробежалось между витринами, остановилось около стойки с косметикой и, вероятно, разочаровавшись в ассортименте, покинуло торговую точку под смех сотрудников.

Ранее в Саратовской области спасли косулю, застрявшую на льду Волги.

 
