Косуля выбила окно и забралась в квартиру пенсионера в Красноярском крае

В Назарово косуля разбила окно и запрыгнула в квартиру пенсионера на первом этаже, животное поймали и доставили к ветеринарам. Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Инцидент произошел утром в центре города. По данным Telegram-канала «Причулымка», испуганная косуля металась по улицам и запрыгнула в окно квартиры на улице Арбузова. Хозяина-пенсионера в этот момент не было дома.

Животное поранилось о разбитое стекло и заметалось по комнатам. Очевидцы вызвали полицию. На место прибыл участковый и охотовед. Животное удалось поймать и передать ветеринарным врачам. Косулю отправят на временную передержку в приют, после восстановления ее выпустят в дикую природу.

