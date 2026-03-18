В школах Подмосковья с сентября запустят киберуроки

В Подмосковье в сентябре стартует проект «Киберурок» — в школах региона учащиеся с первого класса начнут изучать цифровой мир. В том числе школьники будут учиться использовать искусственный интеллект, следовать правилам безопасности в интернете, сообщает 360.ru.

Пилотный проект стартует в 200 школах региона, с апреля педагоги начнут осваивать методические материалы. Как подчеркнул глава области Андрей Воробьев, это важная часть работы по трансформации системы образования, которая должна соответствовать современным требованиям.

«Современный мир диктует свои правила, и мы понимаем, что сегодня уже с ранних лет нужно обучать цифровой грамотности, работе с ИИ», — подчеркнул губернатор.

В предпрофессиональных и IT-классах применение технологий ИИ уже является частью подготовки учащихся – ИИ, программирование и алгоритмизацию изучают более 7 тыс. ребят. Кроме того, тему нейросетей внедрили в программу колледжей региона – например, будущим сварщикам в Сергиевом Посаде ИИ помогает оценивать качество швов, а студенты Ногинского колледжа пишут с его помощью программы.

Воробьев также рассказал о внедрении ИИ-ассистентов в школах для помощи педагогам. Напомним, речь идет о проекте «Цифровой помощник учителя», в рамках которого используется нейросеть для проверки тетрадей учащихся. В итоге это позволило в шесть раз повысить скорость работы и разгрузить учителей. Кроме того цифровой помощник записывает уроки в аудиоформате, а затем дает учителям советы по улучшению методической и коммуникативной работы.

На данный момент проект уже реализуется в школах Дмитрова, Щелкова, Мытищ и Богородского округа.

