Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В школах Подмосковья с сентября запустят киберуроки

Shutterstock

В Подмосковье в сентябре стартует проект «Киберурок» — в школах региона учащиеся с первого класса начнут изучать цифровой мир. В том числе школьники будут учиться использовать искусственный интеллект, следовать правилам безопасности в интернете, сообщает 360.ru.

Пилотный проект стартует в 200 школах региона, с апреля педагоги начнут осваивать методические материалы. Как подчеркнул глава области Андрей Воробьев, это важная часть работы по трансформации системы образования, которая должна соответствовать современным требованиям.

«Современный мир диктует свои правила, и мы понимаем, что сегодня уже с ранних лет нужно обучать цифровой грамотности, работе с ИИ», — подчеркнул губернатор.

В предпрофессиональных и IT-классах применение технологий ИИ уже является частью подготовки учащихся – ИИ, программирование и алгоритмизацию изучают более 7 тыс. ребят. Кроме того, тему нейросетей внедрили в программу колледжей региона – например, будущим сварщикам в Сергиевом Посаде ИИ помогает оценивать качество швов, а студенты Ногинского колледжа пишут с его помощью программы.

Воробьев также рассказал о внедрении ИИ-ассистентов в школах для помощи педагогам. Напомним, речь идет о проекте «Цифровой помощник учителя», в рамках которого используется нейросеть для проверки тетрадей учащихся. В итоге это позволило в шесть раз повысить скорость работы и разгрузить учителей. Кроме того цифровой помощник записывает уроки в аудиоформате, а затем дает учителям советы по улучшению методической и коммуникативной работы.

На данный момент проект уже реализуется в школах Дмитрова, Щелкова, Мытищ и Богородского округа.

Ранее врачам в Подмосковье в лечении пациентов начали помогать ИИ-ассистенты.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!