Глава Минэкономразвития назвал главные вызовы долгосрочного роста экономики РФ

Главными внутренними вызовами для российской экономики являются бюджетные ограничения, снижение рентабельности предприятий, замедление экономики и инвестиций. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников во время выступления на итоговой коллегии министерства, передает РИА Новости.

Внвнешними вызовами для экономики РФ стали нарастающие санкционные ограничения, торговые войны и геополитические конфликты.

«Из внутренних – это бюджетные ограничения, усиление конкуренции, в том числе с импортом на внутреннем рынке, снижение рентабельности предприятий, замедление экономики и инвестиций», — сказал глава Минэкономразвития.

Накануне аналитик-стратег УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что жесткая денежно-кредитная политика остается главным фактором, сдерживающим экономическую активность в России.

По его словам, высокая ключевая ставка подталкивает население к сбережениям и ограничивает потребительский спрос, что сказывается на корпоративном секторе.

