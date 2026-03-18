Захарова назвала «безумным ритуалом» новый пакет санкций ЕС против России

Санкции, которые готовит ЕС против россиян, якобы причастных к событиям в Буче, являются «безумным ритуалом» и «глумлением над здравым смыслом». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого велась на Rutube-канале дипведомства.

«Вполне ожидаемо, что в рамках очередного, уже двадцатого по счету, санкционного пакета все это глумление и происходит над здравым смыслом», — сказала Захарова.

Она отметила, что участники этого действа прекрасно осознают его полную оторванность от реальной жизни, однако продолжают это упорно повторять.

20-й пакет санкций против России был представлен Еврокомиссией в феврале 2026 года. Новые санкции ЕС направлены на борьбу с «теневым флотом» (предлагается внести в списки еще около 40 судов), ужесточение контроля над банковскими транзакциями и расширение запретов в сфере технологий и обороны.

23 февраля на заседании глав МИД ЕС 20-й пакет санкций против России был заблокирован из-за вето Венгрии при поддержке Словакии. 17 марта представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе сообщила, что пакет по-прежнему остается заблокированным.

Киев обвинил российских военных в массовом истреблении мирного населения города Бучи (Киевская область) в 2022 году. Украинская сторона распространила сообщение о «зверствах оккупантов», а также видео и фото с улицами, заваленными телами. В Минобороны России назвали эти сведения информационной провокацией. В ведомстве подчеркивали, что за время нахождения населенного пункта под контролем ВС РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

Ранее Венгрия поставила условие ЕС по введению санкций против России.