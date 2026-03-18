Делегация РПЦ прибудет на прощание с патриархом Грузии

РПЦ направит делегацию на прощание с патриархом Грузии Илией II
Woodpond/Shutterstock/FOTODOM

Делегация Русской православной церкви во главе с Митрополитом Минским и Заславским, почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси Вениамином прибудет в Грузию на прощание с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Об этом сообщил ТАСС замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук.

«Известно, кто будет главой делегации Русской православной церкви, но сам состав этой делегации пока еще неизвестен. Митрополит Минский и Заславский», — отметил он.

До этого стало известно, что в Грузии было решено исполнить последнюю волю Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и похоронить его в Сионском соборе Тбилиси. Похороны состоятся 22 марта. До этого же дня продлится и траур, объявленный в стране по поводу ухода патриарха.

Предстоятель Грузинской православной церкви скончался 17 марта. Ему было 93 года. Как сообщили в грузинском минздраве, причиной смерти священнослужителя стала полиорганная недостаточность.

Ранее сообщалось о кончине духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

 
