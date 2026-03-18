Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Иран предупредил об атаках на нефтегазовые объекты в странах Персидского залива

Reuters

Иран предупредил, что в скором времени будет атаковать нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Об этом сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

«Покиньте районы нефтяных объектов в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре», — сказано в сообщении.

IRIB назвала следующие объекты: перерабатывающий завод Samref в Саудовской Аравии, газовое месторождение в ОАЭ Аль-Хосн, нефтехимический комплекс Аль-Джубейль в Саудовской Аравии, нефтехимический комплекс связанной с Chevron компании Mesaieed Holding в Катаре, перерабатывающий завод Рас-Лаффан Катаре.

Как заявила телерадиокомпания, данные объекты стали «прямыми и законными целями». «В предстоящие часы» они «будут атакованы», отметила IRIB.

18 марта Израиль и США ударили по объектам нефтяной промышленности месторождения «Южный Парс» и района Ассалуйе на юге Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее Иран пригрозил, что не позволит «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!