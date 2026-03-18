Иран предупредил об атаках на нефтегазовые объекты в странах Персидского залива

IRIB: Иран нанесет удары по нефтегазовым объектам Саудовской Аравии и ОАЭ

Иран предупредил, что в скором времени будет атаковать нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Об этом сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

«Покиньте районы нефтяных объектов в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре», — сказано в сообщении.

IRIB назвала следующие объекты: перерабатывающий завод Samref в Саудовской Аравии, газовое месторождение в ОАЭ Аль-Хосн, нефтехимический комплекс Аль-Джубейль в Саудовской Аравии, нефтехимический комплекс связанной с Chevron компании Mesaieed Holding в Катаре, перерабатывающий завод Рас-Лаффан Катаре.

Как заявила телерадиокомпания, данные объекты стали «прямыми и законными целями». «В предстоящие часы» они «будут атакованы», отметила IRIB.

18 марта Израиль и США ударили по объектам нефтяной промышленности месторождения «Южный Парс» и района Ассалуйе на юге Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее Иран пригрозил, что не позволит «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив.