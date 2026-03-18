В МИД РФ назвали единственное право, оставшееся у человека на Западе

Судя по игнорированию Западом продовольственной ситуации на Ближнем Востоке, Западу удалось «аккуратно забыть» обо всех правах человека, о которых он столько говорил, отметила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, из всех прав у человека, живущего на Западе, осталось только право смены пола.

«Видимо, мы все с вами что-то пропустили: где заявления различного вида организаций по правам человека? Такое впечатление, что от прав человека в западном исполнении осталось только право на смену пола, а про все остальные права как будто так аккуратненько забыли», — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, сейчас все западные институты должны «трубить во все трубы» и бить в набат, чтобы обратить внимание мирового сообщества на то, как ситуация на Ближнем Востоке отразится на беднейших странах.

Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание на проблемы с проходом судов через Ормузский пролив. По ее словам, через эту транспортную артерию проходит до 30% удобрений и сырья для производства, что скажется на ценах на агрохимию, которая уже с начала года поднялась в цене на 20%.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, заявил, что права человека во всем мире находятся под угрозой, поскольку «господства силы» вытесняет верховенство права.

Ранее Мария Захарова заявила, что Европа испытывает энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке.