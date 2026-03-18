Приятели разбили бивень мамонта возрастом около 10 тысяч лет, гуляя по музею

Приятели разбили бивень мамонта возрастом около 10 тысяч лет, гуляя по музею, пишет New York Post.

По данным полиции, 46-летний Бретт Ховард и 48-летний Тодд Азеведо, приехавшие из Калифорнии в Миссури, посетили музей. Во время осмотра экспозиции один из них забрался на плечи другого и попытался дотянуться до выставленного шерстистого бивня мамонта весом около 90 килограммов.

В результате неосторожных действий бивень, возраст которого оценивается примерно в 10 тысяч лет, упал и разбился на несколько частей. По оценкам, его стоимость могла достигать $200 тысяч.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудник музея заметил происходящее и попытался остановить мужчин, однако те покинули здание. Позже их задержали, и каждому было предъявлено обвинение в причинении ущерба имуществу первой степени.

В настоящее время оба отпущены под залог в размере $15 тысяч. В случае признания вины им может грозить до четырех лет лишения свободы.

Шериф округа Тэни Брэд Дэниелс заявил, что разрушенный бивень представлял собой уникальную находку и фактически не подлежит восстановлению.

«Это невосполнимая утрата. Такие артефакты невозможно заменить», — прокомментировал полицейский.

Ранее подросток испортил экспонаты в музее Нью-Йорка.

 
