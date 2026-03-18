Приятели разбили бивень мамонта возрастом около 10 тысяч лет, гуляя по музею, пишет New York Post.

По данным полиции, 46-летний Бретт Ховард и 48-летний Тодд Азеведо, приехавшие из Калифорнии в Миссури, посетили музей. Во время осмотра экспозиции один из них забрался на плечи другого и попытался дотянуться до выставленного шерстистого бивня мамонта весом около 90 килограммов.

В результате неосторожных действий бивень, возраст которого оценивается примерно в 10 тысяч лет, упал и разбился на несколько частей. По оценкам, его стоимость могла достигать $200 тысяч.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудник музея заметил происходящее и попытался остановить мужчин, однако те покинули здание. Позже их задержали, и каждому было предъявлено обвинение в причинении ущерба имуществу первой степени.

В настоящее время оба отпущены под залог в размере $15 тысяч. В случае признания вины им может грозить до четырех лет лишения свободы.

Шериф округа Тэни Брэд Дэниелс заявил, что разрушенный бивень представлял собой уникальную находку и фактически не подлежит восстановлению.

«Это невосполнимая утрата. Такие артефакты невозможно заменить», — прокомментировал полицейский.

