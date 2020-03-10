«Россия нас победит»: кто в США боится нефтяной войны

Россия вступает в нефтяную войну с целью вытеснить американских производителей с рынка и попытаться договориться с Эр-Риядом по объемам добычи – с таким утверждением на страницах издания The National Interest выступил профессор экономической политики и национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николас Гвоздев.

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«Я полагаю, что Кремль делает ставку на то, что к концу года он сможет не только победить Соединенные Штаты, но и восстановить свое партнерство с Саудовской Аравией. Одним из главных недостатков американских политиков является их дурная привычка громко провозглашать свои стратегии за месяцы или даже годы, давая своим противникам достаточно времени для подготовки», — указал эксперт.

Он напомнил, что за последние два года члены конгресса совершенно ясно дали понять, что российские трубопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» — находятся в сфере их интересов. Аналитик указал, что Москва попыталась ускорить завершение этих проектов, прежде чем «медленные законодательные органы США смогут завершить очередной раунд карательных санкций».

«Таким образом, резервный план США заключался в том, чтобы побудить европейцев покупать больше североамериканской энергии. Действительно, важной частью стратегии США в новую эпоху конкуренции великих держав является борьба с Россией за энергетические рынки», — пояснил специалист.

По его словам, первоначально стратегия США – еще во время президентства Барака Обамы — заключалась в том, чтобы побудить Саудовскую Аравию повторить свою стратегию 1980-х годов использовать их инструменты для снижения цен на нефть, чтобы нанести урон российским производителям углеводородов.

«Несмотря на то, что Саудовская Аравия снижает затраты на производство энергии, Эр-Рияд не смог выдержать долгую ценовую войну из-за огромных бюджетных обязательств. Саудовская Аравия резко перешла от конкуренции с Россией к новой стратегии координации с Россией», — сетует американский экономист.

Он подчеркнул, что за последние несколько месяцев мир увидели новую политику Кремля, когда Россия готова пойти на эскалацию, чтобы получить преимущество на рынке энергоносителей или провалить позиции США.

Гвоздев пояснил, что у Москвы по-прежнему есть ряд преимуществ: российский бюджет может успешно функционировать при гораздо более низких мировых ценах на нефть, чем позволяет бюджет Саудовской Аравии. Также Россия может увеличить экспорт нефти по трубопроводам, в то время как аналогичных ход Саудовской Аравии займет больше времени — чтобы обеспечить рынки с помощью поставок морскими танкерами.

«И самое главное: похоже, что Россия готова к затяжной ценовой войне. Будут ли готовы саудиты после президентских выборов в США вернуться к переговорам с Москвой? Возможно. Многое зависит от того, как сложатся отношения между США и Саудовской Аравией во время затяжной войны за цены на энергоносители. При этом, еще один кризис в Персидском заливе не только повысит цены на энергоносители, но и усилит Россию», — заключил профессор.

Также во вторник, 10 марта, президент России Владимир Путин заявил, что страна сможет преодолеть ситуацию со снижением цен на нефть и распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Цены на нефть пляшут, коронавирус еще этот прилетел. Но уверен абсолютно, мы этот период достойно пройдем. Экономика будет укрепляться», — сказал глава государства.

К падению цен на нефть привели провалившиеся в конце прошлой недели переговоры по сокращению добычи. Против продления соглашения ОПЕК+ выступила российская делегация — она предлагала продлить на второй квартал предыдущий вариант соглашения, который был подписан в конце 2019 года и действует до 1 апреля 2020.

Вопрос о дополнительном сокращении добычи встал из-за эпидемии коронавируса. В ежемесячном обзоре за февраль ОПЕК сократила предыдущий прогноз по потреблению нефти на 230 тыс. баррелей в сутки.

Причиной пересмотра прогноза стала вспышка COVID-19, которая, по прогнозам ОПЕК, должна повлиять на объемы потребления топлива транспортной отраслью и промышленностью в Китае и других регионах.