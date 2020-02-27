Минус три страны: куда россиянам запретили летать

Туроператоры приостанавливают продажи туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с угрозой распространения коронавируса. С рекомендациями временно перестать продавать путевки в эти страны выступил Ростуризм после сообщения Роспотребнадзора об участившихся случаях заражения COVID-19 за пределами КНР.

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Ростуризм обязал российских туроператоров и турагентов проинформировать о текущей эпидемиологической обстановке в Италии, Южной Корее и Иране россиян, которые купили или намереваются купить туры в эти страны. Те, кто успел приобрести путевки по вышеупомянутым направлениям, имеют право изменить место отдыха или перенести путешествие, а также расторгнуть договор в соответствии с законом о туристской деятельности. Кроме того, в ведомстве отметили, что самостоятельные путешественники тоже имеют право вернуть деньги за перевозки, размещение и экскурсии, имеющие отношение к потенциально опасным странам, — за компенсацией можно обратиться по месту приобретения услуг.

Представители турфирм новость комментировать отказываются, ссылаясь на занятость в связи с массовыми отменами туров.

«Наиболее простая ситуация в Иране, так как после инцидента с украинским самолетом туристов туда едет мало. С Южной Кореей уже сложнее, поскольку в Сибири и регионах Дальнего Востока на это направление приходится большой объем бронирований»,

— сообщила «Газете.Ru» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, с момента, когда появились сообщения о распространении коронавируса, от поездки в Южную Корею отказались около 1 тыс. россиян.

«В общем объеме потери могут казаться некритичными, но стоит понимать, что на Дальнем Востоке есть туроператоры, которые специализируются только на турах в Китай и Южную Корею, а оба эти направления сейчас закрыты», — уточняет эксперт из АТОР. Она добавила, что больше всего эпидемия покажет себя на итальянском туристическом рынке, поскольку Италия входит в число самых популярных направлений в том числе и для россиян.

По словам Ломидзе, за 2019 год турпоток из России в Италию составил 1,36 млн человек, половина из них ездили в страну самостоятельно. Поэтому на этом направлении потери для туротрасли будут наиболее заметны, но пока оценить их сложно — россияне не хотят отказываться от отдыха и едут несмотря на предупреждения, объяснила она.

Тем, кто в данный момент оказался в странах с тяжелой эпидемологической обстановкой, Федеральное агентство по туризму посоветовало соблюдать меры предосторожности от Роспотребнадзора. В частности, рекомендуется не покидать территории гостиничных комплексов, за исключением организованного трансфера до аэропорта.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова также призвала россиян отложить путешествие в страны, где участились случаи заболеваний COVID-19. В дополнение Голикова объявила о введении визовых ограничений для граждан Ирана и приостановке авиасообщения с Южной Кореей, где насчитали уже свыше 1 тыс. заболевших. С 1 марта рейсы смогут совершать только «Аэрофлот» и «Аврора» — последняя до тех пор, пока из страны не вывезут всех россиян.

Кроме того, представитель Министерства транспорта сообщил «Газете.Ru» об ограничении авиасообщения с Ираном с 28 февраля. Исключение сделано для «Аэрофлота» и Mahan Air. Также из-за ситуации с коронавирусом будет временно приостановлено железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей с 4 марта. Эта мера будет действовать до особого распоряжения властей.

В Италии, где коронавирус нашли уже у более 450 заболевших, в данный момент находятся до 7 тыс. организованных российских туристов. Всего, включая самостоятельных путешественников, в стране могут отдыхать около 20 тыс. россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР)

Аналитики из Aviasales еще несколько дней назад сообщили «Газете.Ru» о резком падении интереса россиян к этому туристическому направлению в связи с коронавирусом. За четыре дня, последовавших за новостью о распространении эпидемии в регионе, число запросов на авиабилеты из России в Италию сократилось на 34%, а покупать билеты в Италию россияне стали реже на 28%.

Единичные случаи заражений зарегистрированы уже во многих европейских странах, однако Италия пока что сохраняет первенство по этому показателю в Европе. В субботу премьер-министр Джузеппе Конте объявил о закрытии на карантин 11 городков в двух северных провинциях, на которые приходится основная масса заражений. Чтобы попасть в эти области или выехать оттуда, необходимо получить специальное разрешение. В результате во временной изоляции оказались более 50 тыс. местных жителей.

Сейчас коронавирус затронул не самую популярную для путешественников часть Италии, поэтому ущерб от эпидемии пока сложно оценить однозначно. В зимний сезон туристы в основном стремятся посетить горнолыжные курорты, где случаев заражений еще зарегистрировано не было.

Тем не менее эксперты прогнозируют снижение спроса на туры в этом направлении:

«Туристы, естественно, не в восторге от того, чтобы отдыхать где-то рядом с зараженными, поэтому уже в ближайшую неделю мы увидим спад прилетов в Италию и бронирований туров в этом направлении», — отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» генеральный директор туроператора «Дельфин».

Впрочем, туристов отпугивает не только страх заразиться, но и отмена массовых мероприятий и закрытие большинства культурных учреждений, музеев и галерей в регионе. К примеру, большой потерей для путешественников и самих итальянцев стало объявление о приостановке знаменитого миланского театра «Ла Скала», а также досрочное завершение Венецианского карнавала.