Достроим сами: Миллер рассказал о судьбе «Северного потока — 2»

Россия достроит экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2» своими силами, рассказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

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«Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток — 2» будет достроен. Это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет», — приводит ТАСС слова топ-менеджера.

Также в воскресенье, 12 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкому изданию Die Welt указал, что санкции США против газопровода «Северный поток — 2» не остановят реализацию проекта.

Введенные США ограничительные меры против компаний-подрядчиков позволят задержать строительство газопровода, однако не остановят его,

отметил Моравецкий. Он также подчеркнул, что считает строительство «Северного потока — 2» шагом в неверном направлении.

Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«Хочу повторить, что при всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции, и поэтому мы поддерживаем этот проект по-прежнему, как и раньше», — сказала канцлер.

Меркель напомнила, что несмотря на американские ограничения, строительство газопровода «Северный поток — 2» разрешено европейским законодательством.

«Мы говорили о проекте «Северный поток — 2». Этот проект посредством нового европейского законодательства легитимизирован. Нам нужно довести его до конца», — отметила Меркель.

Канцлер добавила, что страны Европы выиграют от завершения строительства газопровода и последующих поставок российского газа.

«Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, и они будут продолжать работать в этом направлении. Однако это очень важный проект», — указала Меркель.

Германия отвергает санкции против «Северного потока — 2», поскольку это коммерческий проект. Берлин и Москва поддерживают активные экономические отношения, несмотря на рестрикции, обратила внимание канцлер.

«Мы можем сказать, что несмотря на некоторые сложности, к примеру, сохраняющиеся санкции, у нас с Россией интенсивное экономическое сотрудничество, сотрудничество в области науки и образования», — сказала немецкий лидер.

Путин в свою очередь заявил, что Россия ценит позицию ФРГ по газопроводу. По его словам, России сможет своими усилиями завершить строительство «Северного потока — 2». Однако при этом сроки строительства могут быть сдвинуты на несколько месяцев.

«Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках...

Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев, но, надеюсь, до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает», — сказал Путин.

Поводом для тревоги под конец 2019 года послужил выход из проекта швейцарского трубоукладчика Allseas. Это произошло вскоре после подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта, предусматривающего введение санкций в отношении компаний, строящих российский газопровод.

В результате швейцарская Allseas в конце декабря 2019 года приостановила укладку труб для «Северного потока — 2», опасаясь попасть под ограничения США.

На фоне новых санкций эксперты не решались давать прогнозы по запуску в эксплуатацию газопровода. Согласно последним официальным заявлениям, это может произойти к середине 2020-го. Ранее предполагалась, что «Севпоток — 2» запустят в конце 2019 года.

В настоящее время осталось достроить участок трубы в датских водах. На момент выхода швейцарского трубоукладчика из проекта на дне Балтийского моря было проложено 2,3 тыс. км газопровода из около 2,46 тыс. км, сообщили в Nord Stream 2. То есть он готов примерно на 93%.

Точкой входа газопровода «Северный поток — 2» в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской области, далее газопровод пройдет по дну Балтийского моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода «Северного потока». Протяженность маршрута — более 1200 км.