Дым без огня: как производят огнетушители

Из Тольятти с любовью

Первоначально 36-летний Сергей Лекторович интересовался не бизнесом, а общественно-политической деятельностью, причем речь идет об уличных акциях протеста. «Мы боролись за права пенсионеров. Сначала мы участвовали в футбольных движениях, потом в социальных, я принимал участие в выборах, параллельно учился и подрабатывал охранником. Наше общество состояло из ребят-энтузиастов», — вспоминает бизнесмен.

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Политическая деятельность Сергея Лекторовича и его единомышленников достигла пика в 2005-2006 годах. Потом он возглавил отделение партии «Родина» в Тольятти, однако вскоре она была расформирована, а желания возвращаться в уличную политику у Лекторовича не было.

«Мне уже не хотелось участвовать в местной политике, хотелось чего-то большего, но интересных предложений не поступало. Кроме того, я влюбился и на несколько лет вообще выпал из всех процессов. А потом мой бывший одноклассник и друг позвал меня учиться на MBA (степень магистра в менеджменте – Прим. «Газеты.Ru»). Это был чистый эксперимент – поехать в Москву в Академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ и поступить на факультет «Инновационно-технологического бизнеса». Он предложил, и мне эта идея понравилась. Он-то перегорел, а я уже загорелся», — рассказывает Сергей Лекторович.

В результате учиться в столицу отправились сразу 3 друга из Тольятти. И идея заниматься бизнесом оказалась Лекторовичу очень близка – по его словам, он понял, что можно делать масштабные вещи не в политике, а в предпринимательстве. «И это не какая-то история «купи-продай», здесь можно действительно делать мощные, серьезные вещи, с контекстом, который может выходить за грани города или страны», — уверен он.

Увлекшись идеей собственного бизнеса, Сергей Лекторович открыл в Тольятти компанию «Инновационные системы пожаробезопасности» (ИСП). По словам бизнесмена, он в течение некоторого времени собирал проекты потенциально интересных стартапов, но в итоге идея о направлении деятельности его компании пришла совершенно неожиданно.

«Ребята привезли мне рекламный проспект систем газового пожаротушения для транспорта спецслужб – ФСБ и МВД. При этом персональные автомобили простых граждан никак не защищены от пожара, хотя занимают второе место по числу возгораний после жилого сектора по количеству жертв и причиненному ущербу. Идея о внедрении таких систем в обычные машины показалась мне перспективной, и я подумал, что вот, сейчас мы на ней и разбогатеем», — вспоминает Сергей Лекторович о начале своей предпринимательской карьеры.

Открыв свой бизнес, Лекторович стал активно внедрять в компании «штучки» из MBA, но никакого эффекта это не дало – ни одна из технологий, о которых Сергей узнал в университете, на практике не работала. «Я понял, что эта история нерабочая, и что MBA мне потребуется, когда в компании будет работать не 4, а хотя бы 100 человек. Поэтому я прервал учебу и сосредоточился на бизнесе», — рассказывает бизнесмен.

Газ против огня

В течение 4 месяцев сотрудники компании Лекторовича обзванивали потенциальных клиентов по всей России – звонили в автотранспортные предприятия, дилерские центры и так далее. Однако покупать газовые системы пожаротушения никто не хотел: кто-то говорил, что они не нужны, кто-то опасался ущерба репутации в случае установки огнетушителей. Тогда Сергей Лекторович решил применить другой подход – он начал знакомиться с руководителями компаний, которые занимаются пожарной безопасностью, и набираться у них опыта.

«Постепенно мы стали превращаться в классическую пожарную, инжиниринговую компанию. Дело стало понемногу развиваться. Примерно в тот же период моим первым заместителем стал Борис Фуфыгин – на тот момент он был полковником внутренней службы, первым заместителем Тольяттинского гарнизона службы пожаротушения», — говорит Лекторович.

Вернуться к инновациям и что-то на этом заработать удалось только через 2 года. Компания начала напрямую импортировать некоторые компоненты газовых систем пожаротушения из Европы, с Украины и так далее, а в конце 2015 года тольяттинские бизнесмены открыли собственное производство. «С 2016 года мы стали производственной компанией и сосредоточились на главном: разработке устройств, их производстве, дистрибуции и продаже. Этот момент фактически был новым рождением нашей компании», — с удовольствием вспоминает Сергей Лекторович.

Компания производит малогабаритные системы газового пожаротушения подвесного типа под брендом «Заря». Эти системы защищают объекты и помещения с особо ценным оборудованием: дата-центры, центры обработки данных, архивы, музеи, серверные, объекты ядерной безопасности, помещения в небоскребах, медицинских учреждениях и так далее. «Наши системы применяются там, где нельзя тушить пожар водой или порошком, в тех случаях, когда важно сохранить имеющиеся в помещениях ценности. Газ (хладон) выходит из модулей, охлаждает помещение, снижает концентрацию кислорода и не наносит никакого вреда оборудованию или произведениям искусства», — поясняет Лекторович.

По словам бизнесмена, системы газового пожаротушения, которые производит его компания, не только гарантируют клиентам защиту от возгораний, но и позволяют существенно сэкономить по сравнению с напольными модулями с трубной разводкой. Модуль «Заря» в навесном исполнении не требует отдельного помещения – его можно разместить на стене или потолке непосредственно в защищаемом пространстве. Благодаря этому удается сэкономить на инфраструктуре, прокладке трубопроводов, сварных и огневых работах, существенно упрощается монтаж: фактически нужно просто укрепить кронштейн на 4 специальных болтах, повесить на него модуль и подключить его к автоматике, утверждает предприниматель.

Кроме того, скромный размер системы позволяет снизить потери при ложных срабатываниях. Самой дорогой частью этих модулей является огнетушащий газ хладон, соответственно, при повреждении большого напольного модуля с вместимостью в 100 кг впустую будет потрачено огромное количество газа стоимостью от 1,5 до 3,5 тысяч рублей за килограмм. Соответственно, потери составят от 150 000 рублей до 500 000 рублей. При повреждении же малогабаритного модуля вместимостью в 20 кг, то получатся совершенно другие цифры, отмечает Лекторович.

Успеть за секунды

Системы, которые производит компания Сергея Лекторовича, интегрированы с любыми современными видами пожарной автоматики. Если в помещении началось возгорание, срабатывают датчики – так называемые дымовые извещатели, причем их обязательно несколько (не меньше 2-3), с них поступает сигнал на управляющий прибор, который, в свою очередь, оповещает модуль «Заря». Затем срабатывает автоматический пуск модуля, и в помещение выходит газ – он заполняет весь объем пространства, ликвидируя возгорание.

В стандартной версии «Зари» также предусмотрен резервный вариант пуска: если вдруг все системы в здании обесточены, резервная система не сработала и пожарная сигнализация отключилась, огнетушитель все равно сработает, если температура в помещении превысит отметку в 70 градусов. Это происходит благодаря специальной термоколбе, установленной внутри модуля, которая разрушается при воздействии температур выше указанной отметки, объясняет Сергей Лекторович.

На данный момент в компании работает около 40 человек, а производство занимает около 800 квадратных метров. В мае прошлого года «Инновационные системы пожаробезопасности» при поддержке Корпорации МСП на льготных условиях приобрели в лизинг премиальный высокоточный обрабатывающий центр DMG MORI.

«Таких нет ни у одного из наших конкурентов, а ведь в России системы газового пожаротушения производят на 10 заводах. Когда мы их приобретали, нам пришлось дать расписку о том, что мы не будем производить на них части ядерных боеголовок. В частных руках таких обрабатывающих центров очень мало. Стоимость такого оборудования – несколько десятков миллионов», — рассказывает бизнесмен.

Новое оборудование помогает компании производить те вещи, которые раньше были для нее недоступны даже у поставщиков, позволяет производить компоненты для собственных серийных устройств, которые раньше приходилось заказывать на других предприятиях, и так далее, отмечает Лекторович. По его словам, покупка подобного обрабатывающего центра стала возможной только благодаря помощи Корпорации МСП и тому факту, что DMG MORI локализовали свое сборочное производство в Ульяновской области. Искать меры поддержки для дальнейшего развития бизнеса предприниматель из Тольятти предпочитает через Бизнес-навигатор МСП, считая этот инструмент самым удобным и эффективным.

Компания Сергея Лекторовича производит не только модули «Заря». Среди продукции «Инновационных систем пожаробезопасности» также есть модули пожаротушения «Союз», кроме того, на этапе сертификации находится новая линейка устройств – экстра-малогабаритных модулей «Ультрас». Эти модули нужны для защиты пространств маленьких объемов, например, системных блоков компьютеров. Компания также занимается разработкой модулей тонкораспыленной воды, документы для их сертификации уже поданы в Академию государственной противопожарной службы МЧС России.

Сейчас одной из основных задач компании является выход на экспорт – так, при поддержке Российского экспортного центра «Инновационные системы пожаробезопасности» уже приняли участие в выставке в Великобритании, и их продукция, по словам Лекторовича, вызвала у европейцев большой интерес. «В этом году мы уже заказали у американской компании сайт, который будет продвигаться только на американском рынке. Мы будем открывать там локальную компанию и производить системы пожаротушения. Наша задача – распространить свою продукцию на страны Европы, США и Азии», — делится планами Сергей Лекторович.