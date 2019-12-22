Пять лет спустя: «Газпром» готовится к поставкам на Украину

Пять украинских компаний подписали контракт с «Газпромом» на поставки газа с 1 января 2020 года, сообщает Liga.net со ссылкой на информированные источники на нефтегазовом рынке. Названия компаний и объемы поставок газа не уточняются.

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О «ряде украинских компаний», заключивших контракт с «Газпромом» сообщает и «Интерфакс-Украина», не называя их количество.

21 декабря вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Москва и Киев планируют обсудить прямые поставки газа после новогодних праздников.

По его словам, до Нового года «нужно решить неотложные вопросы», связанные с транспортировкой газа для потребителей и с «урегулированием всех взаимных претензий и исков».

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял о возможности восстановления прямых поставок российского газа на Украину после внедрения европейских норм работы газового рынка.

Украина перестала закупать газ у России в ноябре 2015 года и после этого официально не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что российская сторона может рассмотреть возможность поставок газа с ценообразованием на базе хаба NetConnect на северо-западе Германии. Однако размер скидки будет зависеть от объемов поставок.

«При условии выполнения в полном объеме договоренностей… стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок», — говорится в протоколе по итогам встречи сторон в Минске.

Намерение «рассмотреть вопрос» о прямых поставках на Украину прописано в протоколе по транзиту газа, подписанном сторонами 20 декабря.

Контракт на поставки российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен на пять лет. Объем транзита составит 225 млрд куб. м.

Запланировано 65 млрд кубометров на 2020 год, 40 млрд кубометров на 2021 и последующие годы, при условии установления конкурентного тарифа, следует из протокола.

В рамках соглашения «Нафтогаз Украины» выступит компанией-организатором транзита российского газа. «Газпром» также подпишет межоператорское соглашение с «Оператором ГТС Украины», а НАК «Нафтогаз Украины» – транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины.

По итогам газовых переговоров в Минске Россия и Украина также договорились об урегулировании взаимных претензий.

«Газпром» и Украина должны урегулировать все судебные разбирательства до 29 декабря 2019 года. В тот же период российская компания должна выплатить $2,9 млрд в пользу «Нафтогаза Украины» в рамках решения Стокгольмского арбитража.

Соглашение также предполагает отказ от новых претензий и отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года обязал «Нафтогаз Украины» выплатить «Газпрому» $2 млрд за поставленный, но не оплаченный газ. Годом позже суд обязал уже «Газпром» выплатить украинской стороне $4,6 млрд по второму контракту на транзит газа. Таким образом, «Газпром» задолжал $2,6 млрд, а с пенни — $2,9 млрд.

Российская газовая компания ранее отказалась платить и подала апелляцию. Однако шведский суд ее отклонил.

В четверг, 19 декабря, тема украинского транзита обсуждалась и во время так называемой большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Он ответил на вопрос украинского журналиста: «Будет ли газовая война?» Российский лидер пояснил, что Москва не заинтересована в «газовой войне», хочет продолжать поставки газа по украинскому маршруту и договориться на таких условиях, чтобы Киев остался доволен.

По словам президента, строительство новых газопроводов («Северный поток — 2» и «Турецкий поток») не влияет на желание России сохранить транзит газа через Украину.

При этом украинский маршрут не самый выгодный. «Украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю (то есть «Северный поток — 2»), и для нас дороже. Но все-таки в Центральную и Южную Европу это тоже маршрут отработанный, хороший», — обратил внимание глава государства.

По словам президента, Россия готова поставлять газ на Украину со скидкой 25%. Благодаря этой скидке Киев мог бы снизить стоимость газа для своих потребителей, а не повышать ее с 1 января 2020 года. Президент РФ заметил, что средняя стоимость газа для всех потребителей на Украине превысит в новом году $300 за тысячу кубометров.