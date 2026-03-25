В Раде призвали готовиться к удару Ирана по Украине

Нардеп Вениславский допустил, что Иран может ударить по Украине
Депутат комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в беседе с изданием «Телеграф» призвал готовиться к возможному удару Ирана по территории Украины.

«Мы должны быть готовы к тому, что Иран может пытаться нанести какие-то удары по территории Украины. И мы видим, что действительно есть примеры, когда их ракеты летят там уже на несколько тысяч километров и Украину они могут гипотетически доставать», — предупредил Вениславский.

По его словам, угрозы от Ирана нельзя игнорировать. Преувеличивать их тоже не стоит, поскольку украинские системы ПВО смогут «успешно противостоять» ударам, утверждает нардеп.

14 марта глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что из-за поддержки Израиля беспилотниками территория Украины может рассматриваться Тегераном как законная цель для ударов.

В украинском МИД назвали угрозы Тегерана «абсурдными», поскольку власти Исламской Республики «годами предоставляют государству-агрессору дроны и технологии для агрессии против Украины». Зеленский в свою очередь подчеркнул, что Киев всего лишь отправил три команды специалистов на Ближний Восток для борьбы с иранскими дронами «Шахед» и речи об участии украинцев в боевых действиях не идет.

Ранее Зеленский назвал Россию и Иран «братьями по ненависти».

 
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
