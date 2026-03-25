Стало известно об «иммунитете» двух иранских политиков от США и Израиля

Соединенные Штаты и Израиль предоставили «своеобразный иммунитет» министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи и спикеру парламента Мохаммаду Багеру Галибафу. Об этом сообщил израильский телеканал Channel 14 со ссылкой на источники.

По его данным, иммунитет для иранских политиков будет функционировать в течение всего переговорного периода, то есть в течение пяти дней.

Газета The New York Times до этого написала, что США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. По данным израильского телеканала N12, в документе Вашингтон требует от Тегерана демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

24 марта министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ведомство тоже считает себя частью переговорного процесса по Ирану. По его словам, Пентагон «ведет переговоры с помощью бомб».

Ранее в Иране высмеяли слова Трампа о прогрессе в переговорах.