Стало известно об «иммунитете» двух иранских политиков от США и Израиля

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Channel 14: США и Израиль дали «иммунитет» главе МИД и спикеру парламента Ирана
Denis Balibouse/Reuters

Соединенные Штаты и Израиль предоставили «своеобразный иммунитет» министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи и спикеру парламента Мохаммаду Багеру Галибафу. Об этом сообщил израильский телеканал Channel 14 со ссылкой на источники.

По его данным, иммунитет для иранских политиков будет функционировать в течение всего переговорного периода, то есть в течение пяти дней.

Газета The New York Times до этого написала, что США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. По данным израильского телеканала N12, в документе Вашингтон требует от Тегерана демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

24 марта министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ведомство тоже считает себя частью переговорного процесса по Ирану. По его словам, Пентагон «ведет переговоры с помощью бомб».

Ранее в Иране высмеяли слова Трампа о прогрессе в переговорах.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
