Последние секунды жизни москвича, изрезавшего свою возлюбленную, попали на видео

На видео попало ДТП, в котором не выжил мужчина, изрезавший свою возлюбленную

Мужчина, который нанес несколько ножевых ранений свой возлюбленной, попал в серьезное ДТП в Подмосковье. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

Видеорегистратор большегруза запечатлел последние секунды перед столкновением. На записи видно, как белый автомобиль резко выезжает на встречную полосу движения и едет на фуру. По данным канала, в момент столкновения автомобиль загорелся. В результате произошедшего водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. СК Москвы возбудил уголовное дело.

До этого сообщалось, что перед аварией мужчина порезал свою возлюбленную: нанес несколько ножевых ударов в грудь и спину, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в городскую больницу. На месте инцидента работали следователи и криминалисты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

