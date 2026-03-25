В двух московских аэропортах сняли ограничения на полеты

Ограничения на полеты сняли в Шереметьево и Домодедово

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В ведомстве пояснили, что такие ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

При этом аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов.

Также сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Информация о приостановке работы авиагавани была опубликована в 00:53 по московскому времени. В ведомстве отметили, что они были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее в Хельсинки отказались комментировать ситуацию с российским рейсом.