Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В двух московских аэропортах сняли ограничения на полеты

Ограничения на полеты сняли в Шереметьево и Домодедово
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В ведомстве пояснили, что такие ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

При этом аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов.

Также сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Информация о приостановке работы авиагавани была опубликована в 00:53 по московскому времени. В ведомстве отметили, что они были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее в Хельсинки отказались комментировать ситуацию с российским рейсом.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!