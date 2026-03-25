На Украине в течение недели усилят мобилизацию в крупных городах

На Украине к апрелю планируется введение новых норм мобилизации, которые затронут жителей крупных городов, включая Киев. Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на слова депутата Верховной рады, входящего в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.

По мнению парламентария, новые правила призваны уменьшить число конфликтных ситуаций с работниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военных комиссариатов). Одним из возможных изменений станет перераспределение мобилизационной нагрузки. Депутат подчеркнул, что в сельской местности мобилизовано непропорционально большое количество мужчин, в то время как в крупных городах, таких как Киев, ситуация иная.

«Мы, офис [президента Украины] Владимира Зеленского и министерство обороны работаем над этим вопросом. Я уверен, что будут разработаны адекватные и справедливые правила мобилизации, которые улучшат процесс, уменьшат конфликты и обеспечат необходимую поддержку сектору безопасности и обороны», — цитирует издание слова Вениславского.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти предпринимают активные меры, чтобы исключить возможность уклонения от службы для мужчин призывного возраста. В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, кто на Украине подвергается мобилизации.

 
