Эксперты оценили стоимость восстановления энергообъектов в Персидском заливе

Rystad: минимум $25 млрд потребуется на восстановление объектов в Персидском заливе
Восстановление энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива потребует не менее $25 млрд инвестиций. Об этом пишет ТАСС, приводя оценку консалтинговой компании Rystad Energy.

«Зафиксированы повреждения и остановка работы линий по производству сжиженного природного газа, нефтеперерабатывающих заводов, топливных терминалов», — говорится в отчете.

Больше всего объектов получили повреждения в Катаре, на промышленном кластере Рас-Лаффан. Там сосредоточены основные мощности по сжижению, хранению и отгрузке газа.

До этого Совет обороны Исламской Республики заявил, что Иран заминирует все морские пути в Персидском заливе в случае атаки на побережье страны или острова.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Иран выдвинул свои требования к США.

 
