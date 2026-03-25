Москвич, который изрезал свою возлюбленную, загорелся в ДТП

Мужчина, который изрезал свою возлюбленную, не выжил в ДТП с фурой

Мужчина, который нанес ножевые ранения своей возлюбленной, попал в серьезную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Мужчина врезался на своей машине в фуру, в результате чего его авто загорелось», – говорится в публикации.

По данным канала, москвич получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что перед аварией мужчина порезал свою возлюбленную: нанес несколько ножевых ударов в грудь и спину, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в городскую больницу. На месте инцидента работали следователи и криминалисты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

