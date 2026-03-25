В Хельсинки отказались комментировать ситуацию с российским рейсом

Аэропорт Хельсинки не стал комментировать ситуацию с самолетом с россиянами

Аэропорт Хельсинки воздержался от комментариев по поводу инцидента с самолетом, летевшим рейсом Хургада-Санкт-Петербург и совершившим вынужденную посадку. На борту самолета находились российские граждане.

«Мы не можем предоставить никакой информации. Я не могу ничего подтвердить, потому что вовлечена пограничная охрана», — заявили в пресс-службе.

Российское посольство в Финляндии проинформировало, что рейс авиакомпании Nesma Airlines, по предварительным данным, может вылететь в пункт назначения в среду во второй половине дня. Пассажиры в настоящее время находятся в транзитной зоне аэропорта.

Рейс NE-690, летевший из Хургады в Петербург приземлился в аэропорту Хельсинки ночью 25 марта. Причиной стал план «Ковер», введенный в Пулково из-за угрозы атаки БПЛА. По словам родственницы одного из пассажиров, рейс должен был прибыть в Санкт-Петербург, но пролетев недалеко от города, ушел на Хельсинки. При приземлении пассажиров около четырех часов держали в самолете, и только после сильного возмущения людей, их перевели в запасной терминал финского аэропорта, отметила собеседница.

