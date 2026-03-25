В МИД России назвали цель призывов к переговорам между США и Ираном

Захарова: призывы к переговорам США и Ирана могут быть нацелены на перегруппировку

Целью призывов к переговорам между США и Ираном может быть корректировка военных планов. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, передает РИА Новости.

«Не исключено, что очередной виток призывов к переговорам нацелен на то, чтобы создать некие более благоприятные условия для перегруппировки сил и корректировки военных планов», — считает дипломат.

25 марта портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и группа посредников из Ближнего Востока обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном в четверг, 26 марта, но пока ждут ответа от Тегерана. При этом США также готовят варианты на случай потенциальной эскалации, включая развертывание бригады, состоящей из нескольких тысяч солдат. Несмотря на это, американские и израильские официальные лица планируют еще две-три недели войны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не знает, насколько достоверна информация о мирном плане США.

